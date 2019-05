Europee: Cicu (FI), “Ok scuse Miccichè ma si scusi anche con Armao”

Roma, 20 mag. “Accetto le scuse di Gianfranco Miccichè e comprendo benissimo che durante la campagna elettorale possa sfuggire di fare affermazioni sopra le righe, pronunciate per impeto e non per convincimento. Chiedo però a Miccichè, e sono certo che lo farà perché ciascuno di noi vuole il bene di Forza Italia e della Sicilia, che si scusi con l’Assessore Armao, vicepresidente del governo Musumeci, che è una risorsa preziosa per la Giunta e per tutti i siciliani per le sue competenze in campo economico e finanziario e per il suo impegno sul tema dell’insularità. Siamo impegnati in questo momento per un grande successo di Forza Italia alle elezioni europee e questo obiettivo deve vederci tutti uniti”.

Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore Cicu, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Isole (Sardegna e Sicilia).