Euronics: Manager a lezione all’Università

Al via alla Kore i corsi mirati di Economia aziendale

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra l’Università Kore di Enna e la Bruno Euronics per la formazione dei propri manager. In casa Bruno la formazione delle proprie risorse umane, di alto livello, ben programmata, strutturata e finalizzata alla crescita professionale rappresenta il miglior investimento possibile. Proprio per tale motivo uno degli obiettivi principali della prestigiosa azienda siciliana per il 2018 è l’attuazione di un percorso di studio universitario rivolto ai propri manager non laureati o laureati in discipline non economico/gestionali.

Il percorso di formazione progettato all’interno del corso di laurea in Economia Aziendale, diretto dal prof. Vincenzo Fasone, si articola in due macro-moduli preceduti da un corso propedeutico. Il primo modulo accoglie gli insegnamenti di Economia Aziendale, Contabilità e Bilancio, Elementi di Diritto e Organizzazione Aziendale. Il secondo riguarda invece i corsi di Marketing, Diritto Commerciale, Programmazione e Controllo, Strategia e Politica Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese.

Il percorso prenderà avvio domani, giovedì 22 Marzo, all’Università Kore con la presentazione da parte del coordinatore prof. Raffaele Scuderi. Soddisfazione è stata espressa da parte dei vertici aziendali della Bruno Euronics per l’importante percorso che si è riusciti a strutturare a beneficio della crescita professionale dei propri dipendenti.

“La collaborazione con l’Ateneo di Enna rafforzerà certamente ancor di più le competenze dei nostri manager – ha dichiarato l’Ing. Maurizio Andronico, Presidente e Amministratore Delegato Bruno Spa e Vice Presidente Euronics Italia Spa – innalzandone ulteriormente gli standard qualitativi e professionali e, con essi la leadership della Bruno in Sicilia. Siamo grati all’Università Kore per l’attenzione dimostrata ad una realtà del territorio come la nostra e perché grazie al prestigio accademico dei propri docenti e dirigenti, diventerà ancor più appetibile a laureati di grande potenziale l’inserimento nel nostro Gruppo”.

La partnership con un’azienda di prestigio quale Bruno S.p.A. consentirà infatti di valorizzare quel capitale umano che sta alla base di ogni successo imprenditoriale e di sviluppo.