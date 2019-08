Etna Shakti presenta “Un weekend dell’anima”

Con Barbara Ferrando due giorni per la cura di mente, corpo, anima e coscienza

Etna Shakti – Avamposto Vegano (Via San Giacomo, Zafferana Etnea, n. 170) presenta “Un weekend dell’anima”, due giorni (sabato 31 agosto, ore 18; domenica 1 settembre, ore 18.30) pensati, come spiega il titolare Sebastiano Giuliano, affinché i partecipanti possano prendersi cura della loro mente, del loro corpo, della loro anima e della loro coscienza guidati da Barbara Ferrando, biologa, nutrizionista vegana, genetista, insegnante Yoga e terapista Reiki e di medicina Ayurvedica.

La Ferrando, alla quale abbiamo chiesto com’è nato il suo interesse per lo yoga e l’epigenetica, ha dichiarato: “Sono sempre stata curiosa, fin da piccola. La curiosità è per me il vero spirito della Ricerca, in qualsiasi campo. Ho quindi iniziato intraprendendo studi scientifici per il desiderio di conoscere, di trovare risposte alle grandi domande di sempre e sono proprio queste domande ad avermi portato sia alla Genetica che allo Yoga. La Genetica mi permetteva infatti di scendere nel microcosmo della cellula, di esplorare quel meraviglioso universo del nostro DNA. Lo Yoga, inteso come “Unione” tra corpo e mente e non solo come esercizio fisico, andava “oltre” arrivando a integrare in una meravigliosa sintesi tutte le infinite componenti che la Biologia molecolare scopriva in laboratorio e che la mente razionale analizzava. Diciamo che lo Yoga continuava il “Viaggio”. In questi anni, con mia enorme gioia, la nuova scienza dell’Epigenetica sta finalmente integrando i due piani dimostrando che la cellula e i geni non agiscono da soli, in automatico, ma ”ascoltano e rispondono” all’ambiente intorno. L’Epigenetica sta quindi dimostrando quello che l’antica scienza dei Veda afferma da sempre: tutto è Yoga, Unione tra le parti, micro e macrocosmo, dentro e fuori, corpo e mente… in una parola tutto è manifestazione di consapevolezza”.

Barbara Ferrando – Ricercatrice con Dottorato di Ricerca in Genetica Umana, Specializzazione in Genetica Medica e Master in Nutrizione Vegetariana. Studia per più di 18 anni la Genetica umana e la biologia del cancro all’Università di Torino. Affascinata tuttavia da una visione olistica della Medicina intraprende studi paralleli a quelli universitari. Approfondisce quindi lo studio dell’universo “Essere umano” attraverso l’Ayurveda, la millenaria scienza dell’India, paese nel quale si trasferisce per immergersi profondamente nella conoscenza della meditazione e dello yoga. Lavora qui come terapeuta ayurvedica in un grande ospedale di Bangalore e come insegnante itinerante di yoga e meditazione trascendentale nei villaggi del Nord Est del paese. Attualmente vive e lavora in Italia come nutrizionista e ricercatrice con l’obiettivo e sogno di integrare le conoscenze scientifiche occidentali con l’antichissima saggezza indiana per armonizzare i vari livelli dell’essere umano, partendo dal piano fisico, mentale e spirituale.

Programma dettagliato

Sabato 31 Agosto dalle ore 18:00

Yoga LO SPAZIO DI PACE DENTRO DI TE

Yoga in sanscrito significa unione di corpo, mente e spirito. Yoga è calmare le onde della mente per sperimentare uno stato di profonda pace in se stessi, una pace che non dipende dall’ambiente esterno. Se vuoi scoprire come imparare a conoscere la tua mente attraverso il respiro e il corpo, partecipa sabato 31 agosto. Praticheremo insieme alcune delle antiche tecniche indiane, come il pranayama, la respirazione, le asana e la meditazione. Sarai guidato gradualmente a fare esperienza di un profondo stato di pace, consapevolezza e completezza.

Domenica 1 Settembre dalle ore 18:30

Conferenza EPIGENETICA – IL DNA CHE ASCOLTA. IL FUTURO È GIA’ SCRITTO NEI NOSTRI GENI OPPURE I GENI RISPONDONO ALLE NOSTRE SCELTE DI VITA?

L’Epigenetica dimostra che ognuno di noi ha un ruolo attivo nell’indirizzare il comportamento dei propri geni. Il DNA infatti non è una struttura statica ma percepisce, si modifica e risponde all’ambiente. Barbara Ferrando ci aiuterà a capire come “dialogare” con il nostro DNA ed essere co-piloti della nostra vita.

Questo secondo appuntamento culminerà con un Buffet Vegano.

Si potranno gustare rilassandosi le prelibatezze vegane a cura di Sebastiano Giuliano di Etna Shakti. Sebastiano Giuliano, con lunghe esperienze in cucine vegane, è il fondatore di “Etna Shakti”, il primo “avamposto vegano” nato all’interno del Parco dell’Etna, a circa 600 metri s.l.m., nel territorio di Zafferana Etnea. Etna Shakti è una riserva di pace e di verde con un giardino-orto sinergico che attualmente conta più di mille specie di piante e alberi. È un “santuario” della natura dove si custodisce la biodiversità, un luogo dove organizzare incontri benefit per aiutare ambiente, animali e umani in difficoltà. «Quanti vorranno, potranno accedere ad Etna Shakti in assoluta libertà purché desiderosi di contribuire, con empatia e intelligenza, alla crescita di questo piccolo angolo di mondo protetto», spiega il fondatore Sebastiano Giuliano.