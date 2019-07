“Estate 2019″a Polizzi Generosa !

E’ già iniziata l’Estate Polizzana 2019. L’amministrazione comunale ha presentato un calendario ricco di eventi culturali,manifestazioni sportive e serate danzanti per trascorrere insieme più di due mesi all’insegna dello svago e divertimento anche per i bambini che saranno protagonisti con “bimbi in arte”. Un programma dettagliato nelle serate a cui ha visto e vedrà la collaborazione della Pro Loco, la Polisportiva Mufara, il CAI , l’Associazione Anziani, Sicilia Antica, Giocosamente, U Sciauru du suonu, Città d’Arte, G. Alessi e tante altre che ,metteranno in atto serate organizzative a loro dedicate.

Programma che ha evidenziato già la Festa della Neve giunta alla 21° Edizione e la Sagra dello Sfoglio, in una scaletta prevede appuntamenti attesi come la Notte Bianca del 13 Agosto e l’appuntamento per eccellenza con la Sagra delle Nocciole del 16-17-18 Agosto. L’amministrazione comunale ha deliberato la concessione di contributi richiesti dalle associazioni con un calendario consono a tutte le attività per favorire e valorizzare le libere forme associative con interessi collettivi, finalità civile , ricreative e ambientali tali da coinvolgere la cittadinanza.

Antonio David