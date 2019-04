Enti locali, Cisl Fp: “Stabilizzati i 15 precari del Comune di Ventimiglia di Sicilia”

Palermo – Sono stati stabilizzati i 15 lavoratori precari in servizio al Comune di Ventimiglia di Sicilia (Pa). Lo rendono noto Margherita Amiri e Salvatore Badami, segretario provinciale e coordinatore provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani. Stamattina sono stati sottoscritti i contratti negli uffici municipali. “Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto -aggiungono Amiri e Badami – frutto di una proficua collaborazione con il management comunale. Apprezziamo la disponibilità e la volontà dimostrate dal sindaco Antonio Rini nell’affrontare questa vicenda. Finalmente sono stati riconosciuti i diritti di questi lavoratori”. Per il sindaco Antonio Rini, “è un momento storico per Ventimiglia, finisce l’era del precariato e inizia quella del lavoro vero e sicuro per 15 dipendenti. Con orgoglio l’amministrazione ha portato a termine – prosegue Rini – un impegno che aveva assunto. Grazie alle nuove novità legislative e alla politica di rigore dei conti intrapresa in questi anni, è stato possibile raggiungere un momento memorabile che dà speranza e dignità ai lavoratori”.