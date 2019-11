Ente Autodromo di Pergusa, convenzione con il Comando Legione Sicilia Carabinieri per attività di formazione

Lunedì 11 novembre è stata sottoscritta la convenzione operativa del protocollo d’intesa siglato il 27 giugno 2018, per la “ realizzazione delle misure relative al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche e delle parti interessate e per la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente” , tra il Dipartimento Regionale della Formazione e dell’Istruzione della Regione Siciliana, (di seguito “AdG“), il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” ( di seguito ” il Comando” )ed il Consorzio Ente Autodromo Pergusa. ( di seguito “il Consorzio” ).

I dettagli della convenzione operativa prevedono azioni ed attività di formazione, aggiornamento e potenziamento delle competenze tecniche del personale del Comando coerentemente con l’Asse 4 -OT 11 – “Capacità istituzionale ed amministrativa “ del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 , Progetto per il quale attraverso l’Adg sarà assicurata la copertura dei costi.

Le attività di formazione si svolgeranno, previo disponibilità calendarizzata dal Consorzio, c/o le strutture dell’Autodromo secondo il programma didattico, nelle sale stampa per quanto riguarda la parte teorica ed in circuito quella inerente i corsi pratici di Guida Sicura d’Emergenza.

La durata della convenzione è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, scadente il 27 giugno 2022.

Sono previsti 20 corsi da effettuare tra il corrente anno, il 2020 ed il 2021, con diverse tipologie di giorni durata e di conformazione del tracciato da utilizzare in pista per un totale di 50/60 giornate in autodromo.

Fra le varie iniziative intraprese nell’ambito del progetto innovativo delle attività in circuito, il Protocollo d’Intesa siglato con l’AdG ed il Comando, oggetto della convenzione operativa del Progetto esecutivo, mette in evidenza forme di cooperazione inter-istituzionali volte al generale miglioramento della governance multilivello e delle conoscenze/competenze amministrative e tecniche del personale delle PA.

Il Presidente del Consorzio, a nome personale e dei Componenti il CdA, ha espresso grande soddisfazione e compiacimento per quanto gli uffici competenti preposti dell’AdG, del Comando e del Consorzio hanno profuso con non poche difficoltà, in termini d’impegno, di confronto e di senso di responsabilità ai fini della stesura di un Protocollo d’Intesa e della relativa Convenzione operativa, con la sola finalità di rafforzare le conoscenze professionali del personale che opera nella Regione Sicilia in Servizi di Pronto Intervento, di Servizio Scorta e di pattugliamento, volti a tutelare la sicurezza dei cittadini a favore della legalità e di una migliore sicurezza.

