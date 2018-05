Enologia al via ETNA fusion 2018

ETNA fusion 2018

Dall’unione della passione per i vini etnei e per i vini naturali nasce ETNA fusion -I vignaioli dell’Etna ospitano i vignaioli naturali-, due giornate da vivere ai piedi del Vulcano.

ETNA fusion per condividere due diverse realtà: i vitigni autoctoni etnei cresciuti negli impervi vigneti delimitati dalla pietra lavica insieme a differenti espressioni di terroir regionali italiani e stranieri rappresentati da vignaioli che producono il vino secondo natura.

L’evento, decisamente unico nel suo genere, è organizzato da Tiziana Gallo in collaborazione con il Comune di Linguaglossa ed ospiterà circa 45 produttori tra vignaioli etnei e vignaioli naturali provenienti da diverse regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana e Campania), compresa la Sicilia presente con 13 produttori e con un paio di vigneron provenienti dalla Francia e dalla Germania.

Sarà davvero un interessante commistione di vitigni autoctoni coltivati ad alberello tipici delle pendici dell’Etna, il nerello Mascalese, Il Nerello Cappuccio, il Carricante e la Minnella, spesso faticosamente sottratti e recuperati dalla dominante e silenziosa “Muntagna”, e i cultivar di regioni italiane: come il nebbiolo (in versione lombarda e piemontese), gli aromatici alto atesini, il fiano e il greco campani, gli intensi friulani e le nuove realtà della viticoltura laziale con proposte di aleatico, cesanese e malvasia puntinata, ed ancora i vini rossi della valle toscana di Cortona e i bianchi marini della Liguria anch’essi ricavati da una striscia di terra di non facile coltivazione. Un piccolo spazio internazionale appassionerà i più curiosi con i vini francesi della Linguadoca e gli idrocarburi dei vecchi riesling della Mosella.

Insieme ai banchi d’assaggio non mancheranno alcune specialità alimentari proposte da professionisti siciliani che delizieranno il vostro palato con proposte dolci e salate.

L’appuntamento sarà nella sede della Casa di San Tommaso, Piazza Ambrogio Gullo 2 – Linguaglossa.

Gli orari previsti sono domenica 3 e lunedi 4 giugno dalle ore 15,00 alle 21,00.

