Enogastronomia; il 12 e 13 gennaio a Enna il Concorso Regionale di Formaggi Onaf “Trinacria d’Oro”

Alla sua settima edizione consecutiva, il Trinacria d’Oro non è solo un Concorso Caseario ed un modo per incontrarsi attorno ai formaggi siciliani, ma soprattutto, reinventandosi ogni anno, è il momento principale per avviare tutte le attività regionali che puntano a sviluppare e maturare la cultura rurale in un’ottica di rispetto della tradizione ed attenzione alle richieste del mercato. Tante le novità quest’anno: si darà ampio spazio al laboratorio di assaggio di formaggi tradizionali e, soprattutto a gli altri formaggi DOP (Piacentinu Ennese DOP, Vastedda della Valle del Belìce DOP, Ragusano DOP), sabato mattina, con la professionale guida degli Assaggiatori e Maestri Assaggiatori ONAF; ritorna la visita aziendale ad un caseificio locale, in contemporanea sabato mattina; la sessione di valutazione da parte della giuria ONAF sarà effettuata presso la sala che ospita tutti i lavori in programma, sabato pomeriggio e, sarà seguita da un momento di presentazione dei profili descrittivi dei Pecorini Siciliani DOP in gara. Domenica mattina si avrà modo di sviluppare la formula che vede la fusione di un talk show ed uno show cooking con la partecipazione di operatori del settore, docenti universitari, responsabili commerciali di aziende multinazionali, operatori della pubblica amministrazione, giornalisti, ecc. Tutto sarà magistralmente fuso con quello che accadrà tra i fornelli dove il formaggio si sposerà con altri alimenti ed anche con il cioccolato in un momento di arte e scienza in cucina. Si chiuderà, prima dell’assaggio delle preparazioni, con la degustazione guidata dei tre migliori Pecorini Siciliani DOP e l’assegnazione del Trofeo Regionale Trinacria d’Oro 2019. Sabato sera, alle ore 22,00, tutti i Soci ONAF siciliani sono convocati per l’annuale Assemblea alla quale parteciperanno il Presidente Nazionale Pier Carlo Adami ed il responsabile in Consiglio Nazionale dei rapporti con le delegazioni Andrea Magi.

