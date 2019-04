Enna X Edizione della Festa del Libro: il programma della quinta giornata venerdì 12 aprile

Questo il programma della quinta giornata di venerdì 12 aprile della X Edizione della Festa del Libro in svolgimento a Enna

VENERDI 12 APRILE / MATTINA

Incontri & Workshop

ORE 09.00 LETTURA IN BRAILLE della favola “Leonardo e l’Albero Alfabeto” Attività proposta dall’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna Presso: Scuola Primaria F.P. Neglia (Enna) LETTURE in … LIBERTÀ Letture ad alta voce a cura di Pina Stanzù ed Emilio Barbera per classi terze, quarte e quinte del C.D. N. Branciforti (Leonforte) Presso: La Granfonte (Leonforte) 09.00 / 10.30 VIVIANA MAZZA Incontro con l’Autrice Presso: Auditorium I.C. Neglia – Savarese, Scuola Secondaria di I grado (Enna) BEATRICE MASINI Incontro con l’Autrice Presso: Scuola Primaria S. Chiara (Enna) NICOLETTA COSTA Incontro con l’Autrice Presso: Scuola Primaria S. Chiara (Enna) SILVIA TORCHIO Incontro con l’Autrice “La Voce dei Bambini: L’Infanzia raccontata da Jimmy Liao” Presso: I.I.S. N. Colajanni – Liceo delle Scienze Umane (Enna)

VENERDI 12 APRILE / MATTINA

Incontri & Workshop

09.00 / 12.30 SANTO PAPPALARDO Laboratorio “Disegnare Quelli là” Presso: Scuola Primaria S. Chiara (Enna) TERESA PORCELLA e IGNAZIO FULGHESU Incontro con gli Autori per gli alunni dell’ I.C. E. De Amicis (Gagliano Castelferrato) Presso: Sala Cerere (Enna) GIACOMO DI CARA Laboratorio “Giocando con i Suoni” Presso: Scuola Primaria F.P. Neglia (Enna) FABIA MUSTICA Incontro con l’Autrice Presso: I.P.S. Federico II (Enna) FRANCESCA AMAT Incontro con l’Autrice Presso: I.C. E. Fermi – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia (Catenanuova) ANNAMARIA PICCIONE Incontro con l’Autrice Presso: Scuola Primaria I. C. De Simone (Villarosa)

VENERDI 12 APRILE / MATTINA

Incontri & Workshop

09.00 / 12.30 DINO TICLI Incontro con l’Autore Presso: Scuola Secondaria di I grado I.C. Pantano (Assoro) LUIGI DAL CIN Incontro con l’Autore Presso: I.I.S. G. Falcone (Barrafranca) 11.00 / 12.30 IGNAZIO FULGHESU Laboratorio “Animali Musicali” – Disegno libero sul binomio fantastico di Gianni Rodari per gli alunni dell’ I.C. E. De Amicis (Gagliano Castelferrato) Presso: Biblioteca Comunale (Enna) GUSTI Laboratorio “Giocare con la Matita” per gli alunni dell’ I.C. E. De Amicis (Gagliano Castelferrato) Presso: Biblioteca Comunale (Enna) SILVIA TORCHIO Incontro con l’Autrice “Tradurre la vita tra colori e parole: incontro sulle opere di Jimmy Liao” Presso: I.I.S. A. Lincoln – Linguistico e Tecnologico (Enna)

VENERDI 12 APRILE / MATTINA

Incontri & Workshop

Spettacoli

11.00 / 13.00 VIVIANA MAZZA Incontro con l’Autrice Presso: I.C. De Amicis – Scuola Secondaria di I grado Garibaldi (Enna) ORE 11.30 TERESA PORCELLA Presentazione del libro “Quelli La” Per bambini e genitori Presso: Scuola dell’Infanzia – Pergusa (Enna)

ORE 09.00 MASSIMILIANO MAIUCCHI e ALESSANDRO D’ORAZI “Musicastrocca” Presso: Scuola dell’ Infanzia S. G. Bosco (Leonforte) ORE 11.30 MASSIMILIANO MAIUCCHI e ALESSANDRO D’ORAZI “Musicastrocca” per la Scuola dell’Infanzia e Primaria Presso: Teatro Garibaldi (Enna)

VENERDI 12 APRILE / POMERIGGIO

Incontri & Workshop

14.30 / 16.30 LUIGI DAL CIN Laboratorio di Scrittura Creativa Per gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi “Europa” e “S.G. Bosco” di Barrafranca Presso: I.S.I.S.S. G. Falcone – Auditorium (Barrafranca)

ORE 17.00 SILVIA TORCHIO Incontro al Cinema “La vita è un film meraviglioso. Jimmy Liao, regista di albi illustrati” Presso: Cineteatro Grivi – Sala B (Enna)

ORE 18.00 Presentazione della selezione dei libri finalisti della 38� Edizione del Premio Andersen, a cura di Andersen la Rivista e il premio dei Libri dei Ragazzi Presso: Cineteatro Grivi – Sala B (Enna)

VENERDI 12 APRILE / POMERIGGIO

Incontri & Workshop

Spettacoli

ORE 20.00 FRANCESCA AMAT Laboratorio di Danze dal Mondo – Da 6 a 99 anni “La danza delle parole” Pesca una parola nel vento e prendila per mano. La faremo danzare. Francesca ci condurrà a danzare in cerchio le musiche dei popoli del mondo. Un rito magico e antico come la terra che abitiamo. Accoglienza a cura di Valeria Barbarino e dell’Associazione AISM di Enna Su Prenotazione Presso: Salone dei Convegni della Soprintendenza – Via Orfanotrofio, 15 (Enna)

ORE 16.30 Drammatizzazione della favola “ I Capelli del Diavolo “ per le Associazioni Anteas e Anolf, a cura dell’Associazione Culturale “Teatro Contoli – Di Dio” Presso: AIAS (Enna)

