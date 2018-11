SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. OLIMPO

Enna – Voci di Sicilia: sabato la presentazione dell’ottava edizione

La rassegna teatrale, che si svolgerà al Teatro Garibaldi, avrà inizio il 14 Dicembre

Conferenza stampa di presentazione sabato 1 Dicembre allo SPE (Spazio per Enna – ex Galleria Civica) per l’ottava edizione della rassegna di teatro comico “Voci di Sicilia” che si svolgerà al Teatro Garibaldi di Enna dal 14 Dicembre al 25 Maggio.

Una rassegna teatrale cresciuta anno dopo anno, divenuta ormai un appuntamento atteso dal pubblico ennese, con nomi in cartellone di prestigio sia a livello regionale che nazionale.

“Siamo felici di riproporre anche quest’anno alla città di Enna – ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Peppe Truscia – Voci di Sicilia. Abbiamo duramente lavorato in questi mesi per riproporre nuovamente un cartellone di alto livello e siamo sicuri che la qualità degli spettacoli sarà ancora una volta apprezzata dal pubblico ennese e non solo”.

Annunciate le presenza alla conferenza stampa, che avrà inizio alle ore 10,30, di Salvatore La Mantia (in arte Totino del duo Toti e Totino), Sandro Vergato, Sandro Rossino e Gaetano Libertino, i quali avranno l’occasione di presentare alla stampa i loro spettacoli inseriti nel cartellone 2018/2019.

Prevista anche la presenza, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che sta patrocinando l’evento, dell’assessore allo spettacolo Francesco Colianni.