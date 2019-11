Enna venerdì prossimo al Teatro Garibaldi la Ginnastica artistica italiana festeggia i sui “primi” 150 anni

Enna punto di riferimento del momento della Ginnastica Artistica siciliana. Lo potrebbe diventare a breve visto che il sindaco Maurizio Dipetro ha preso un impegno ufficiale davanti al presidente del Comitato regionale Sicilia della Federginnastica Aurelio Buonfiglio oggi pomeriggio nel corso della presentazione di venerdì prossimo 29 novembre quando al teatro Garibaldi di Enna si terrà l’evento per la regione Sicilia dei 150 anni della Federazione Ginnastica Italiana. Nell’incantevole location del teatro ennese ci sarà una passerella della storia della ginnastica siciliana che tra l’altro è una delle regioni di assoluto livello, tra atleti, dirigenti ed altre personalità. All’evento sarà presente anche il presidente nazionale della Fgi Gherardo Tecchi. “La scelta di Enna non è stata casuale – ha commentato – sia da un punto di vista logistico ma ancor di più per quello che questa città ha dato e continua a dare a questo momento con la presenza di dirigenti di assoluto livello come Attilio Mingrino già vice presidente nazionale e tecnici come Rossana Mingrino che con la sua attività è un punto di riferimento in Sicilia”. “Ad essere grati al Comitato regionale della Federginnastica siamo noi – ha replicato il sindaco Dipietro – questa amministrazione punta molto nello sport sia come valore sociale che come fenomeno promozionale. Per quanto ci riguarda compatibilmente con le nostre possibilità siamo a completa disposizione per ogni richiesta fattibile”. “Questa amministrazione punta molto nel potenziamento delle infrastrutture sportive – aggiunge l’assessore allo Sport Dante Ferrari – e per questo motivo sapere che la Federginnastica punta su Enna per farne un punto di riferimento regionale del movimento è per noi motivo di orgoglio. Lavoreremo per creare queste condizioni e quindi per realizzare un impianto da adibire alla ginnastica”. “A Enna il movimento della ginnastica è in crescita – dice Rossana Mingrino – dopo essere stati prescelti per la manifestazione dei 150 anni, sentire anche che il Comune programma per la realizzazione di un impianto per la ginnastica ci fa guardare al futuro con non poco ottimismo”. “E’ veramente molto bello sentire parlare politici in questo modo – conclude il consigliere regionale Walter Miccichè – significa che finalmente il movimento della ginnastica siciliana avrà a Enna una casa tutta sua”.

Visite: 81