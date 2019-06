Enna una estate ricca di appuntamenti al Castello di Lombardia con l’Associazione di Quartiere Lummardì

Musica disco, Live, intrattenimenti, teatro ed altro ancora. Sarà su questa falsa riga che si snoderà il programma degli eventi previsti in questi mesi estivi al Castello di Lombardia sul piazzale Euno dall’Associazione di Quartiere Lummardì del Presidente Eduardo Campione. Si inizia il 15 giugno con il Festival Del Coktail Memorial Marco Varisano. A seguire l’1 luglio musica per i giovani con Ennamassive, il 19 luglio “Arancino in Festa” il 27 luglio una giornata dedicata all’Arceria. Ad agosto il appuntamento con il gruppo de I Svintuliati mentre il 19 la Notte di San Lorenzo.

