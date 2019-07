Enna un grande successo di pubblico per il concerto sabato scorso del Corpo Bandistico Città di Enna

Malgrado qualche piccolo “inconveniente tecnico” legato all’inciviltà del cittadini è stato un verso successo il concerto del corpo bandistico Città di Enna nella serata di sabato scorso in piazza Mazzini. I 40 componenti magistralmente diretti dal Maestro Luigi Botte si sono esibiti nel seguente repertorio:

-La vedova allegra di Franz Lehar

-Ouverture di L’italiana in Algeri di Gioacchino Rossini

-Ouverture di Orfeo all’inferno di Offenbach

-Medley degli Abba

-Autumn Leaves

-West side Story di Bernstein

– Mary Poppins dei fratelli Sherman

Un’altra bella realtà che esporta un messaggio di positività e di eccellenza tutta ennese in giro per la Sicilia e non solo