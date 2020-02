Enna: UDC Maggio “Insieme verso il Partito del Popolo Italiano, ad Enna città presto rinascerà l’ UDC”

“Con il nuovo Partito del Popolo Italiano anche nel territorio ennese puo’ rinascere una forte area politica di centro, che possa aggregare molte persone e ridare un’ idealità all’ azione politica, plaudo pertanto al battesimo avvenuto nella capitale del nuovo soggetto politico nel quale l’ Udc è una forza importante, l’ obiettivo è quello di superare la diaspora dei democristiani indicando in Lorenzo Cesa a livello nazionale la personalità più indicata a guidare il nuovo partito nella speranza di creare unità e ovviamente che si proceda verso una nuova legge elettorale in senso proporzionale, nel frattempo in Sicilia grazie all’ attività del coordinatore politico regionale Decio Terrana, del gruppo parlamentare e degli amministratori locali occorre organizzarsi sulle priorità e sui valori che deve esprimere il Partito del Popolo Italiano coinvolgendo tutti coloro i quali credono nei nostri valori, a livello locale l’ Udc sta crescendo in ogni realtà comunale con nuove e importanti adesioni che nei prossimi giorni formalizzeremo nel corso di un incontro, il nostro partito sarà presente alle prossime elezioni amministrative con liste e candidati in tutti i comuni dell’ ennese inoltre ad Enna formalizzeremo presto in nostro gruppo politico grazie all’ impegno e alla convinta adesione di validi professionisti e rappresentanti della società civile che hanno grazie al nostro costante impegno ritrovato la passione e l’ entusiasmo della politica rivolta al bene della collettività e allo sviluppo del territorio.” Lo rende noto il commissario provinciale dell’ Udc Andrea Maggio.