Enna tutto pronto per sabato prossimo per Street Workout

Un nuovo modo per fare attività fisica e nello stesso tempo apprezzare le bellezze architettoniche e monumentali di una città. E’ Street Workout, la nuova frontiera del muoversi in modo salutare che sbarca a Enna sabato prossimo grazie al titolare della palestra Mondial Walter Nasonte. I partecipanti a questo tipo di evento, lo fanno al suono della musica ma personalizzata visto che la ascolteranno in cuffia ed accompagnati anche da guide turistiche che illustreranno i luoghi dove si trovano. L’evento attraverserà in pratica tutta la via Roma in senso opposto alle auto visto che inizierà di fatto al Castello di Lombardia dove di fatto si terrà la prima lezione dei partecipanti guidati da istruttori Fitness di livello nazionale. Dopodichè di scende sulla via Roma al ritmo di musica sino a piazza Duomo dove si terrà la seconda lezione ed una esibizione di Marco Gervasi e di un gruppo di suoi allievi della Palestra Enna Dance Sport. Dopodichè si continuerà a scendere per arrivare al Belvedere Marconi sino a piazza Vittorio Emanuele dove si concluderà la serata. A tutti i partecipanti che dovranno però prenotare la cuffia anche una maglietta in omaggio.

