Enna tanta gente e tanta allegria alla Festa dell’Uva al quartiere A Chiazza

Neanche le minacce della nebbia hanno fermato lo spirito di allegria e spensieratezza che anima i commercianti della via Mercato S.Antonio di Enna meglio conosciuta come A Chiazza che ieri sera 21 settembre hanno festeggiato la Festa dell’Uva giunta alla terza edizione organizzata dall’omonima associazione di quartiere con il patrocinio del Comune. Dalle 19 e sino a tarda sera migliaia di persone hanno affollato la via con il piacere di poter gustare le prelibatezze dello Street Food preparate dagli stessi commercianti della via ma anche con diversi momenti di intrattenimento ed allegria. Infatti nel corso della serata in una particolare location come la piazza antistante la chiesa di Maria SS Addolorata, il concerto del Celtic Trio molto apprezzato dai presenti (tra l’altro con una numerosissima rappresentanza di turisti) ma anche il concerto in piazza Ghisleri degli Alkaseltzer organizzato in collaborazione con lo Shamrock Pub ed infine dalle 22 al teatro Garibaldi lo spettacolo di Marionette di Angelo Sicilia di Don Pino Puglisi. “Siamo stati in apprensione sino all’ultimo secondo per le condizioni atmosferiche – ha detto la presidente dell’Associazione di quartiere A Chiazza Silvana Stella – ma è andato tutto bene e ci fa sempre piacere vedere che chi viene all’interno del quartiere A Chiazza lo fa con il sorriso sia le persone che vengono per la festa sia gli stessi nostri associati commercianti che anche se lavorano lo fanno all’insegna dell’allegria e spensieratezza. Noi come associazione così contiamo a cercare di fornire assistenza ai nostri associati e lavorare per la promozione questa particolare area della città che sicuramente ha una sua unica peculiarità”. Adesso per l’Associazione di Quartiere A Chiazza l’appuntamento è nel periodo natalizio.

