Enna, sul “Ring” del Belvedere Marconi i campionati regionali giovanili di Pugilato

Non capita certo tutti i giorni di poter combattere su un Ring allestito sotto gli alberi e con un panorama di bellezza unica come quello del Belvedere di Enna. Ed invece stamattina 40 piccoli pugili provenienti da tutta la Sicilia finalisti della Coppa Sicilia si sono ritrovati nel salotto buono di Enna per l’assegnazione dei titoli regionali nelle varie categorie. Ad organizzare l’evento il Comitato Sicilia della Federboxe il cui presidente è l’ennese Piero Tamburo con il patrocinio del Comune di Enna. Una importante manifestazione sportiva, un intelligente investimento in chiave turistica della città.

