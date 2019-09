Enna stasera a Enna il grande evento di Street Workout

Per la prima volta nel cuore della Sicilia arriva l’evento outdoor che ha rivoluzionato il modo di vivere il fitness all’aria aperta. Street Workout Enna, organizzato da Street Event in collaborazione con la palestra Fitness Club Mondial. Grande fitness, sport e cultura per le vie e le piazze della città guidati da un team di professionisti al ritmo musicale ma solo in cuffia. Si prevede che stasera al piazzale Euno del Castello di Lombardia da dove prenderà il via questa incredibile ed unica esperienza saranno in diverse centinaia. I partecipanti si ritroveranno infatti intorno alle 19 davanti al Maniero. Dopodichè lo start a questa lezione di Fitness Outdoor Itinerante con una prima stazione sul piazzale delle vettovaglie all’interno del castello. Poi si inizierà a scendere lungo la via Roma sino a piazza Duomo dove si terrà la seconda esibizione prima di ripartire in direzione Belvedere Marconi dove davanti la fontata del Ratto di Proserpina si terrà la terza performance. Il tutto si concluderà in piazza San Francesco. I partecipanti saranno seguiti da istruttori di Fitness di livello nazionale. Sicuramente una serata di divertimento e tanto sana attività fisica e nello stesso tempo conoscendo le bellezze storiche e culturali della nostra città. 15€ iscrizioni #magliaomaggio. Infoline 3492620335

