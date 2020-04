Enna solidale: l’Ance dona all’Ospedale Umberto I un ventilatore polmonare

Stamattina La Presidente di ANCE Enna – Sabrina Burgarello ha consegnato un apparecchio di ventilazione polmonare assistita donato dal sistema Ance Sicilia all’Ospdale Umberto I di Enna.

Burgarello “Il nostro gesto è una piccola solidarietà ma sopratutto un rigraziamento agli operatori sanitari che stanno facendo tanto per assistere chi è colpito dalla pandemia. Un rigraziamento particolare alla d.ssa Montalbano ed il Dr. Tardillo della Direzione sanitaria ed il dr. Iraci dell’unità di pneuomologia che si stanno prodigando in un lavoro immane di assistenza di tutti i malati in terapia. Un ringraziemnto anche alla Ontario Gruop di catania che con le enormi difficoltà di reperimento è riuscita a garantire la consegna.”