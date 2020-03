Continua l’attività di riqualificazione di diversi quartieri della città. Ieri 4 marzo da parte dell’amministrazione comunale sono stati consegnati i lavori realizzati delle bambinopoli in via della Resistenza a Enna bassa ed in via Toscana in contrada Santa Lucia sempre a Enna bassa. Alla consegna dei lavori presente il sindaco e gli assessori Contino, Ferrari e Gargaglione. Sempre in via della resistenza sarà riqualificata anche una zona a verde.

