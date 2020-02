Una intera famiglia che si cimenta con coraggio nel mondo dell’impresa Gourmet. E quella del signor Salvatore Mangione che a giovedì scorso con la benedizione di Don Mario Saddemi ha avviato a Enna bassa in via Sardegna a Enna bassa. Dalla Redazione di Ennapress un grande in bocca al lupo a questo nuovo progetto imprenditoriale.

