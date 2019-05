Enna Settimana Federiciana: Premio Internazionale per L’Europa “FEDERICO II”

Premio Internazionale per L’Europa “FEDERICO II”

Premio per l’Europa “Federico II” …….a dieci anni dall’inizio, in un momento storico in cui il dibattito sull’Europa si fa sempre più aspro, questa comunità continua ad interrogarsi e ad alimentare la speranza …

Premio Internazionale per l’Europa “Federico II” Decennale – 2008/2018

Il Premio per l’Europa “Federico II”, nel 2008 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica viene conferito ad una personalità che si è particolarmente distinta, nell’ambito culturale, sociale , economico , politico, per l’impegno a favore di un’Europa unita, che da “idea” si trasformi in comunità di destino, portando avanti i valori di pace e di solidarietà su cui si fonda il processo d’integrazione europeo. Nel panorama internazionale esistono altri due Premi europei, che colgono la loro ragione nelle radici storiche dei popoli di appartenenza: “Carlo Magno”in Germania e “Robert Schuman” in Francia. Diverse le ragioni, storiche e culturali di questo Premio per l’Europa “ Federico II”ad Enna. La prima viene da lontano ed è legata alla grande personalità di Federico II, considerato dalla Comunità Europea ideale precursore e fondatore di un’Europa unita e che fece dono dello stemma, con l’effigie dell’aquila bicipite, alla Città di Enna connotandone anche l’aspetto urbanistico con i monumenti più rappresentativi : laTorre di Federico e il Castello di Lombardia. La seconda, non meno importante, è legata alla forte tradizione europeista ennese, riscontrabile già in alcuni scritti di Napoleone Colajanni, del senatore Antonio Romano e, a cominciare dagli anni ’50, dai primi federalisti ennesi che fondarono la sezione del Movimento Federalista Europeo. Impegno ripreso e continuato, in questi ultimi 15 anni,dalla Casa d’Europa e dalla stessa giovane Università Kore con le sue “Lezioni sull’Europa ”. Ed evidenziato, nell’ambito della Settimana Federiciana, dal “Premio per l’Europa Federico II”, che è conferito a personalità particolarmente distintesi per l’impegno a favore dell’Europa unita che da “idea” diventi comunità di destino. La dedica a “Federico II e il Sogno europeo” non poteva rivelarsi più appropriata. Noto come Puer Apuliae, Stupor Mundi, Sol sine nube dimorò in Sicilia e ne vivacizzò la vita intellettuale rendendo l’isola crocevia delle correnti culturali del Mediterraneo. Dell’antica Enna apprezzò a tal punto la posizione strategica che ne fortificò il Castello. Abile falconiere e appassionato esperto di caccia, si dice che abbia fatto edificare la Torre di Federico, sua residenza estiva, luogo di incontro di astronomi, poeti e letterati, punto di partenza per le sue escursioni venatorie nei boschi attorno al Lago di Pergusa, ricchi di selvaggina. Sin da allora Federico II immaginò e cercò di realizzare qualcosa di nuovo: una sorta di confederazione tra i vari Stati nazionali, guidati ciascuno dal proprio sovrano ma uniti sotto la direzione dell’Impero. Un piano stupefacentemente “moderno” per quei tempi, che avrebbe cambiato dal profondo la storia dell’Europa. Ed è questa la ragione per la quale la Comunità Europea considera Federico II un suo ideale ” fondatore” e ad Enna in suo nome, nel 2008, viene istituito il “Premio Internazionale per l’Europa Federico II”.

Visite: 73