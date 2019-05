Enna Settimana Federiciana: Federico II e il Sogno Europeo

Federico II e il Sogno Europeo

La dedica a “Federico II e il Sogno europeo” non poteva rivelarsi più appropriata. Nato a Jesi nel 1194, noto come Puer Apuliae, Stupor Mundi, Sol sine nube dimorò in Sicilia e ne vivacizzò la vita intellettuale rendendo l’isola crocevia delle correnti culturali del Mediterraneo. A Palermo e nelle altre città scelte a sede della sua corte, invitò sapienti ed eruditi di tutto il mondo allora conosciuto e intrattenne rapporti con gli stranieri che gli venivano segnalati per doti culturali. Affascinato dalla classicità, amante dell’arte e della bellezza, contribuì, con idee proprie, a quelle grandi creazioni architettoniche, castelli e fortificazioni, del Regno di Sicilia. Dell’antica Enna apprezzò a tal punto la posizione strategica che decise di consolidare il Castello di Lombardia. Abile falconiere e appassionato esperto di caccia, si dice che abbia fatto edificare la Torre di Federico, sua residenza estiva, luogo di incontro di astronomi, poeti e letterati, punto di partenza per le sue escursioni venatorie nei boschi attorno al Lago di Pergusa, ricchi di selvaggina. Amministratore accorto della giustizia, anticipò l’idea di uno Stato moderno. Indisse i Parlamenti e a Foggia, nel 1240, concesse alle rappresentanze ennesi il titolo di “Urbs inexpugnabilis” e lo stemma, di cui tuttora la Città si fregia. L’imperatore svevo aveva vedute tanto libere e innovatrici da apparire estremamente originale e anticonformista ai suoi contemporanei. Aveva intuito che gli Stati nazionali erano ormai divenuti troppo autonomi perché un imperatore a loro “esterno” potesse imporre facilmente la sua supremazia. Allora immaginò e cercò di realizzare qualcosa di nuovo: una sorta di confederazione tra i vari Stati nazionali, guidati ciascuno dal proprio sovrano ma uniti sotto la direzione dell’Impero. Un piano stupefacentemente “moderno” per quei tempi, che avrebbe cambiato dal profondo la storia dell’Europa. Ed è questa la ragione per la quale la Comunità Europea considera Federico II un suo ideale “fondatore” e ad Enna in suo nome, nel 2008, viene istituito il “Premio Internazionale per l’Europa Federico II”

