Enna sabato prossimo al Caffè Letterario Al Kenisa concerto dei Camera Sud

Camera a Sud | Al Kenisa

sab, 5 Ottobre h 22:00

BIO

Un modo diverso di intendere la Musica, quella fatta di Ricerca, Passione e Buone Vibrazioni.

Camera a sud è una band siciliana fondata da Carmelo Siracusa (Contrabbasso) nel 2011. Si uniscono a lui Gaetano Miano (Chitarra), Ivan Newton (Batteria) e Manuel Castro (Voce).

I quattro musicisti, sono tutti appassionati di swing e rock ‘n roll. Gli artisti di riferimento sono Fred Buscaglione, Renato Carosone, Nicola Arigliano, Renzo Arbore a cui si aggiungono i grandi interpreti degli anni ’60.

L’idea è di riproporre classici italiani anni ’30,’40 e ’50.

Il nome della band è ispirato da quella che è una visione del mondo e della musica che si affaccia a Sud e per questo intrisa di calore, energia ed enorme passione.

Nel 2012 la band è stata in tour (Germania, Belgio) nelle Associazioni di Italiani all’Estero riscuotendo enormi consensi di pubblico.

Dal 2011 ad oggi la band partecipa a numerose trasmissioni televisive e programmi radio del circuito nazionale (Rai – Rai Cultura – Isoradio)

La cartella stampa del gruppo è in costante evoluzione e sono sempre più gli addetti al settore che recensiscono positivamente il progetto.

I Camera a sud hanno all’attivo due lavori discografici, l’album d’esordio dal titolo “Italian Party”, prodotto nel 2013, un lavoro essenziale, energico, frizzante che rivisita in chiave moderna alcuni tra i brani più conosciuti del panorama swing nazionale.

“Pane Amore e Fantasia”, uscito nel dicembre 2015 invece è il secondo lavoro discografico della band e contiene il primo brano inedito dal titolo “Giorni”.

L’album è disponibile in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Canada, America Latina, Asia e Africa.

Nel 2017 il brano “Pippo non lo sa”, rivisitato dalla band, viene selezionato dall’etichetta americana Putumayo Records ed inserito nella compilation “Italian Playground” insieme ad artisti del calibro di Carosone, Arigliano ecc.

Nel luglio del 2017 il prestigioso Premio Lunezia (svoltosi a Massa Carrara) sceglie i Camera a Sud come finalisti del Festival con il brano inedito Tarquinio e Dudù.

Ad ottobre 2017, preceduto dal singolo estivo “Caravan Petrol “, esce il terzo lavoro discografico dal titolo omonimo “Camera a Sud” contenente delle rivisitazioni in chiave elettronica di alcuni brani di Fred Buscaglione, Renato Carosone. All’interno inoltre sono presenti due brani inediti. L’album stampato anche in Vinile è un voler riportare gli ascoltatori nuovamente verso i classici della Musica italiana ma stavolta rivestiti da un sound Modernamente Retrò.

Dal 2018 la nuova line up con Giuseppe Nasello alla chitarra