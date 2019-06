Enna quando il Buonsenso prevale: il 29 giugno una importante giornata per la città

In una comunità che vuole guardare al futuro con ottimismo deve sempre prevalere il buonsenso. Ed è quello che è prevalso a Enna in occasione “dell’equivoco” sulla gara podistica cittadina prevista per il 29 giugno nello stesso giorno in cui si aprono ufficialmente i festeggiamenti della Patrona. Ma alla fine però tutte le componenti interessate alla vicenda, organizzatori della gara (tra l’altro intitolata a Maria Santissima della Visitazione), Comitato festeggiamenti per la Patrona e Comune sono riusciti a fare quadrare il cerchio ed a fare conciliare il sacro con il profano. Il 29 giugno chi si troverà a Enna avrà il piacere di poter assistere dapprima all’apertura dei riti religiosi della Patrona al Duomo e successivamente alla gara podistica che si snoderà su un circuito cittadino all’interno del centro storico e tra l’altro inserita nell’ambito del programma dell’evento del Festival della Sostenibilità che si terrà a Enna tra le piazze Vittorio Emanuele, VI Dicembre e Municipio dal 25 al 30 giugno. Sempre nella stessa serata del 29 in piazza Municipio si terra un concerto del Corpo Bandistico Cittadino. Quindi una giornata che si preannuncia molto interessante e tutta da gustare non solo per gli ennesi ma anche per le centinaia di atleti e persone al seguito che in occasione della gara podistica verranno a Enna da tutta la Sicilia. Tra l’altro il percorso disegnato dagli organizzatori prevede un passaggio lungo tutto il Belvedere Marconi dalla Fontana del Ratto di Proserpina sino all’altezza del Palazzo delle Poste con un panorama mozzafiato non solo che chi assiste ma anche per gli stessi partecipanti. E l’orario previsto al calare del sole renderà tutto molto più suggestivo affascinante e unico. “Sono molto contento perché alla fine il buonsenso da parte di tutti ha prevalso – ha commentato Franco Rindone presidente della società organizzatrice Marathon Club Haenna – un grazie a tutti coloro che si sono interessati, dal Comitato dei festeggiamenti della Patrona, al Comune”. (foto Lucio Vulturo)

