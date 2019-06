Enna presentato il I° FESTIVAL NAZIONALE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ALIMENTARE, ANIMALE ITALIANO

I° FESTIVAL NAZIONALE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ALIMENTARE, ANIMALE ITALIANO.

Dal 25 al 30 Enna giugno prossimo Enna ospita il I° Festival Nazionale sulla Sostenibilità Ambientale, Alimentare, Animale.

L’evento, da un’idea di Fernando Bruno, è organizzato con il patrocinio del Comune di Enna e la Regione Sicilia, in collaborazione con l’unico ristorante vegan-fruttariano d’Italia (www.veganfruttariano.it),il COMITATO ETICO AAA SOSTENIBILITA’ (CEAS), l’Associazione Culturale Veg Sicilia (www.vegsicilia.it) e la ProLoco di Enna.

Il programma è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi alla sala Cerere di Palazzo Chiaramonte e alla quale hanno partecipato il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, Fernando Bruno, l’attrice Loredana Cannata, testimonial e madrina dell’evento, Gioia Pugliese della Proloco e Luce Pennisi di Veg Sicilia. Il Festival, che punta anche sulla sensibilità etica a protezione e salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione dei territori storico-culturali ed archeologici, ha scelto Enna per raccontare di nuove forme di nutrizione eco-sostenibili e salutistiche. La cinque giorni vanta testimonial di eccezione, oltre a Loredana Cannata presentatrice e conduttrice, come l’attrice Daniela Poggi che sarà anche protagonista di una piece teatrale sabato 29 (Anima Animale per la regia di Luca De Bei), l’ex show girl Cannelle, oggi imprenditrice etica, l’attrice hollywoodiana Katie Cleary fondatrice di una associazione attivissima in California e negli USA (Peace 4 Animals), il regista e filmaker Thomas Torelli, Roberto Lipari, bravo comico palermitano in ascesa (attualmente sta girando un film con l’attore Zingaretti a Roma) lo scrittore Pino Aprile, il naturalista Paolino Uccello e diversi altri tra scienziati, medici, ricercatori e biologi. . Il I° Festival Nazionale, che sperimenta nuovi orizzonti di gusto, con un occhio alla protezione dell’ambiente e si tiene nel centro storico della città, ma anche a Pergusa, al Castello di Lombardia, alla Rocca di Cerere, alla Torre di Federico si snoda tra dibattiti, esperienze, conferenze, incontri culturali ed artistici, vernissage, show cooking, esposizioni di prodotti ed alimenti etici e biologici, momenti di spiritualità, eventi sportivi, solidarietà ed accoglienza. “Non si può parlare di sostenibilità ambientale se non si parla degli animali e di alimentazione. I tre temi sono strettamente correlati ed è la prima volta in Italia che un festival sulla sostenibilità affronta l’argomento in maniera così organica – ha detto Fernando Bruno, organizzatore dell’evento. “Siamo fieri di ospitare il I Festival sulla sostenibilità ambientale, animale, alimentare, un tema su cui dobbiamo riflettere – ha detto il sindaco Maurizio Dipietro – La città è pronta ad accogliere questa manifestazione che contiamo di ripetere negli anni”.

“Ognuno di noi, nel nostro piccolo ha l’obbligo di fare qualcosa per la salvaguardia della terra – ha detto l’attrice Loredana Cannata .

IL I° Festival sulla Sostenibilità Ambientale, Animale, Alimentare è la giusta evoluzione dell’ultimo creato dal Cefi (Comitato etico fruttariano), il Comune di Milano e la Provincia di Milano che si è tenuto nella capitale lombarda. Ad Enna, oltre a numerose degustazioni di cibo fruttariano sia cotto sia raw, si avrà la possibilità conoscere produttori di frutta, di cosmetici, abbigliamento, accessori, energia elettrica green, riciclo e si potrà assistere a divertenti show cooking tenuti da chef fruttariani e vegani ed anche incontri informativi e tavole rotonde con esperti del settore, medici, nutrizionisti, filosofi, scrittori, economisti, ricercatori oltre a gare podistiche, raduni con biciclette anche elettriche, esposizioni di auto elettriche e solari, visite guidate ai siti archeologici e naturalistici.

Tra i ricercatori e scienziati, la biologa e psicologa Marilù Mengoni e il medico Vasco Merciadri (facenti parte del Comitato organizzatore), Paolino Uccello, naturalista e storico, Michela De Petris medico alimentarista vegana, Sabina Bietolini medico nutrizionista vegan, Amelia Impellizzeri “la scrittrice degli animali”, Stefano Tirelli, esploratore e medico dello sport, Pino Aprile, storico, giornalista e scrittore, Roberto Lipari comico palermitano vincitore di Colorado, Alessandra Di Lenge delle Iene Vegane, Antonio Pimpini esperto di signoraggio bancario, Fabiuccio Maggiore economista, solo per citarne alcuni.

I visitatori, che è previsto arrivino da tutte le parti d’Italia, potranno usufruire di un eccezionale sconto per il viaggio grazie ad un accordo con una grande compagnia di autobus che collegherà Enna dalle maggiori città d’Italia, pernottando presso strutture alberghiere convenzionate e consumare pasti vegani e fruttariani c/o rinomati ristoranti convenzionati sempre a prezzo scontato. Per coloro i quali vorranno, dopo l’evento, concedersi un proseguo di permanenza, una vacanza balneare o di altro tipo in Sicilia sono pronti dei pacchetti vacanza riservati a prezzi vantaggiosissimi.

PROGRAMMA COMPLETO

CONFERENZE ED EVENTI

MARTEDÌ 25

– Inaugurazione evento, presentazione programma ed espositori. Presentano Loredana Cannata, il Sindaco Dott. Maurizio Dipietro e Fernando Bruno (ideatore del Festival).

Presentazione del programma,

proiezioni video, docufilm e presentazione espositori.

Sala civica: mostra permanente a cura del Club per l’Unesco

(per tutta la durata dell’evento)

“Fiori e piante officinali”

–

Performance musicale con Elena Pirrera e Gaetano Fontanazza

Workshop Le frequenze della gioia

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Ore 10,30

Presentazione giornata ed eventi con

Loredana Cannata

– 11.00

Gaia Buratti

Dalla finanza alla terra.

Come liberarci, in parte, di un sistema che ci rende schiavi.

Portare con sé fogli e penna per spunti di riflessione attraverso un gioco interattivo di indagine sulle nostre abitudini quotidiane

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

15.00

Prof. Emanuele Dimauro

Tossiemia e disintossicazione

16.30

Loredana Cannata con Prof. Emanuele Dimauro

– QUANTUM POWER LIFE. Il tuo potere di creare ciò che sogni.

Progetto in Sicilia “IGEA POLIS” Città della Salute – Un sogno da realizzare

18.00

Dott. Antonio Pimpini

Il principio della proprietà popolare della moneta

come soluzione per l’eliminazione del debito pubblico

19.00

Prof. Paolino Uccello

– Iblei, la grande diversità storica e biologica

–

20.00

Dott. Pino Aprile

– L’Italia è finita.

Il nostro Paese è il laboratorio della civiltà informatica che, con la globalizzazione, distrugge gli stati nazionali ed esalta le identità locali

21:15

Compagnia di canto popolare “I Zitani”

Concerto di musica popolare tradizionale (Castello di Lombardia)

Per tutto il giorno “Buskers Fest”

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Ore 11.00

Dott. Mariano Marino

– ALIMENTAZIONE VEGANA NELLO SPORT

· Fabbisogni nutrizionali e tipologie di sport

· Alimentazione prima, durante e dopo l’attività fisica

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

15.00

Dott. Antonio Pimpini

L’attività di funzionamento nel sistema con moneta debito e in quello con moneta proprietà

16.30

Prof. Emanuele Dimauro

Ortotrofia e digestione enzimatica – come star bene a tavola e digerire bene –

Corrette combinazioni alimentari

17.30

Casa D’Europa organizzatrice della Settimana Europea Federiciana

– Visita guidata ai luoghi Federiciani di Enna a cura dell’archeologa Rossella Nicoletti

19.00

Dott. Pino Aprile

Il potere dei vinti.

I soli che possono. Hanno visioni per cambiare il mondo.

I vincitori tendono a conservare le circostanze che li vedono dominanti

Per tutto il giorno “Buskers Fest”

Ore 21:00 Concerto con gli ATELIER FOLIE (Rago &Farina)

band storica italodisco

VENERDÌ 28 GIUGNO

10.00

Giulia Capuano, Gabriele Ceracchini

– il fruttarismo e l’alimentazione sostenibile

–

11.30

Dott.ssa Michela De Petris

L’alimentazione 100% vegetale e l’uso ragionato della frutta per la terapia e la prevenzione dei tumori

12.30

Gaia Buratti

Consumo consapevole: diciamo no all’agricoltura industriale

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

15.00

– Dott. Stefano Tirelli.

Ospite On. Alessandro Melicchio (commissione cultura)

Sport for nature – Sport mente ed ambiente

16.30

Convegno promosso da Veg Sicilia a cura della Dott.ssa Luce Pennisi

“Le nuove frontiere della cucina vegetale”

Partecipano: Dott.ssa Bibiana Lucifora, Dott. Gaetano Baiunco,

Prof. Umberto Anastasi, Pres. Fernando Bruno.

–

– 17.30 Alimentazione e yoga

Con Prof. Emanuele Dimauro, Anna Mahadevi Lo Grasso

Vasco Merciadri

– 18.00

– Dott. Mariano Marino

VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E DELLO STATO NUTRIZIONALE

· La composizione corporea e lo stato nutrizionale

· Metodiche di misurazione della composizione corporea

· test di valutazione con bioimpedenza elettrica

·

18:30

Compagnia Arcieri del Castello di Enna

Una finestra nel Medioevo.

Esibizione nel piazzale del Castello di Lombardia.

Possibilità di prove di tiro con l’arco per i visitatori

18.45

· Dott.ssa Amelia Impellizzeri “ la scrittrice degli animali”.

· Presentazione dei suoi libri e conferenza.

·

· Per tutto il giorno “Buskers Fest”.

20:30

Proiezione Docufilm di Thomas Torelli “FoodRELOVution”

– Intervento Dott.ssa Marilù Mengoni al termine della proiezione

–

– Concerto nuovi autori

– Maria Devìgili,

– Elena Piacenti

– Giuseppe Di Bella

A seguire: concerto con “Isteresi”

SABATO 29 GIUGNO

10:00

Gessica Zorz – Alessandra di Lenge – Simone Scampoli

– Dibattito in difesa degli animali. Relazione tra animali, salute e ambiente

–

11.00

Dott. Marcello Salerno

– Alimentazione e infiammazione articolare

–

12.30

Dott.ssa Paola Sobbrio

– Considerazioni giuridiche ed etiche sul trattamento degli animali non umani nelle normative vigenti

+ presentazione libro Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti. Considerazioni giuridiche e veterinarie

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

15:00

Dott.ssa Sabina Bietolini

– Presentazione libro I Primi Mille giorni

16:00

Dott. Fabiuccio Maggiore

L’interesse che rese l’economia una scienza inesatta

18:00

Dott.ssa Fina Bonaffini – Dott.ssa Marilù Mengoni

– Cibo e salute. Consapevolezza delle scelte alimentari –

– LA SALUTE DELLE DONNE

Come affrontare le grandi trasformazioni della vita –

19:30

Andrea Bartoli

Da rifiuto a risorsa… Valorizzazione della frazione organica dei rifiuti prodotti quotidianamente dall’uomo, in ambito urbano e su scala domestica. Tecniche utilizzabili, prodotti ottenibili, applicazioni

Gara Podistica… Start ore 17.30

3° Trofeo Maria Santissima della Visitazione

Memorial Maurizio Vaneria.

20:00 – 05.00

Associazione La Rupe – Officina Medievale

– Appuntamento culturale con danze e canti medievali, nelle varianti del popolo e della corte, e momenti recitativi presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Evento in comunione con il FAI Giovani delegazione di Enna, che vivacizzerà la stessa notte al Museo Varisano.

20:30

Show comico con Roberto Lipari

21:30

Teatro. “Anima Animale” scritto e diretto da Luca De Bei.

Con Daniela Poggi

22:30

NOTTEBIANCA

DISCOSQUARE . DJs united

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 10.00

Dott. Vasco Merciadri

“Alimentazione come ecologia interiore”

Ore 11.00

Progetto United. Musica, beneficenza, obiettivi sostenibili globali

A cura Simona Corallo e Gabriele Mirabile

11,30

Dott.ssa Marilù Mengoni.

Psicoalimentazione. Nutrire il corpo e lo spirito

12.30

Simone Scampoli

Presentazione di “The Save Movement”

–

Intervallo Pranzo e Show Cooking a cura di Veg Sicilia

(pad. Piazza VI dicembre)

Dalle 14:00 Ciclo Raduno Amatoriale

–

Alessandra Di Lenge (Iene Vegane-la loro voce)

– L’impatto degli allevamenti: mangiare prodotti animali non è più sostenibile

.

Associazione Futuro Solare

Sfilata auto elettriche per la città

Dalle 15:30 – Esposizione di auto elettriche e auto solari con test drive su prenotazione all’interno del circuito di Pergusa

19.30

Concerto e danze con musica folk di gruppi locali cultori di antiche tradizioni