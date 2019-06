Enna presentata la gara Podistica di sabato prossimo la terza edizione del Trofeo Maria Santissima della Visitazione, memorial Maurizio Vaneria.

Al via la terza edizione del Trofeo Maria Santissima della Visitazione, memorial Maurizio Vaneria.

Nel pomeriggio di ieri 27 giugno si è tenuta nella stanza del sindaco la conferenza stampa per la presentazione della terza edizione del Trofeo Maria Maria Santissima della Visitazione, Memorial Maurizio Vaneria. Grande soddisfazione espressa da Francesco Rindone, presidente della Marathon Club Henna, che commenta come saranno circa duecento gli atleti partecipanti a questa edizione, un parterre addirittura raddoppiato dallo scorso anno. Tra gli atleti di punta di questa edizione ci saranno Mohamed Idris vincitore della scorsa edizione Vito Massimo Catania, insignito di recente del titolo di cavaliere alla Repubblica per il suo impegno contro la disabilità, Annalisa Di Carlo, e Carmen Ramirez dall’Equador, prima nel campionato regionale Gran Prix Fidal e ormai cittadina italiana. Un percorso prestigioso quello del terzo trofeo Maria SS della Visitazione, che prevede un tracciato di 1300 metri, che si ripeterà ben cinque volte, per un totale di 6,5 km. La novità di quest’anno è il percorso della gara, che parte da Piazza Municipio, si snoda sulle vie del centro cittadino con lo start all’imbrunire. “Il nuovo percorso risalta il valore del nostro centro storico e paesaggistico, dalle grandi potenzialità culturali e anche di una certa risonanza turistica – dice l’Assessore allo Sport Dante Ferrari, che ricorda con commozione la figura di Maurizio Vaneria – “un uomo sempre disponibile, di grande umanità e un grande sportivo, scomparso tragicamente mentre si dedicava alla sua passione”. Anche quest’anno la figlia diciannovenne Serena ottima atleta anche lei, parteciperà alla gara e presente ieri in sala comunale alla conferenza. Alla gara parteciperanno atleti di tutte le età, dai 20 anni in su. “Potenzialità turistiche e sportive di grande segno ha Enna in sé, e vogliamo esprimerle, facendole crescere sempre più, per dare lustro e qualità a questa manifestazione anche il prossimo anno, prevedendo un evento ancora più corale, e in notturna con una nuova illuminazione che metta in risalto il nostro meraviglioso patrimonio artistico e monumentale” – dice il Sindaco Maurizio Dipietro – “Lo sport deve essere un compagno di vita nel quotidiano, e questi eventi devono ricordarcelo, per la forte componente aggregativa e sociale” – prosegue l’Assessore Dante Ferrari. “Un grazie particolare va a Sergio Maffeo – ricorda ancora il Sindaco Dipietro – che cura nei minimi dettagli per conto del Comune tutta la parte organizzativa. Enna merita di più e noi continueremo a fare di tutto per dimostrarlo anche al mondo esterno”. Appuntamento sabato 29 giugno alle 19.30 in Piazza Municipio a Enna, subito dopo la cerimonia di apertura del simulacro della Madonna al Duomo previsto per le ore 19.

Anche lei proteggerà la città e i suoi corridori, natii e acquisiti, nel nome di un ennese che credeva nei valori dello sport.

Giuliana Maria Amata