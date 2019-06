Enna podismo il Trofeo Maria SS della Visitazione Memorial Maurizio Vaneria farà parte del circuito nazionale Amatori Fidal

Sarà ancora una volta il marocchino Mohamed Idrissi vincitore della scorsa edizione il favorito per la vittoria della gara podistica cittadina Trofeo Maria SS della Visitazione Memorial Maurizio Vaneria che si correrà per le strade di Enna il 29 giugno. L’evento è stato presentato oggi pomeriggio nella stanza del sindaco Maurizio Dipietro, presenti anche l’assessore allo Sport Dante Ferrari, il presidente del Consiglio Comunale Ezio De Rose, il presidente della Marathon Club Haenna Franco Rindone e tutto lo staff. Si prevede una presenza di non meno di 200 atleti da tutta la Sicilia. Rindone ha anche annunciato che dalla prossima stagione la gara di Enna sarà inserita dalla Fidal nel calendario nazionale delle competizioni per amatori Fidal.

