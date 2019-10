Enna; piazza Municipio come il Madison; domenica prossima ospiterà il Trofeo delle Cinture WBC

Un grande “Madison” all’aperto quasi a toccare le stelle. E’ come si trasformerà domenica prossima la piazza Municipio di Enna che ospiterà un grande evento di Boxe, ovvero la semifinale del Trofeo delle Cinture Sigla Mondiale WBC. L’evento è organizzato dal Boxing Team Catania Ring con la collaborazione del Comitato Sicilia della Federboxe il cui presidente è l’ennese Piero Tamburo. In programma tre incontri di cartello Gianluca Pappalardo che affronta Filippo Gallerini, Gaetano Gutta contro Giuseppe Rauseo mentre Claudio Kraiem contro David Bika. Nel corso del lungo pomeriggio previsti anche altri incontri a contorno sia giovanili che di dilettanti prossimi al professionismo. Ad onore del vero il Fine settimana di grande Boxe inizierà già il sabato visto che alle 19 al Teatro Garibaldi è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento e le operazioni di pesatura. Domenica invece dalle 18 il No Stop di Boxe che sicuramente avrà una degna cornice di pubblico.

