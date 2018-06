Enna piazza Duomo con tanti giovani per il concerto degli Isteresi

Piazza Duomo gremita malgrado la serata “autunnale” con la caratteristica nebbia, per il concerto del gruppo ennese degli Isteresi che hanno voluto presentare proprio in questa suggestiva location il loro nuovo album “Casa nostra”. Tanti giovani hanno assistito alla performance di questo gruppo ennese emergente composto da Andrea Colaleo alla voce, Mario Branciforte alla chitarra, Orazio Marazzotta al basso, Antonio Menzo alle tastiere e sinti, Francesco Argento alla batteria) che sono ritornati dopo 5 anni dal primo album. Un periodo lungo in cui hanno lavorato sulle sonorità del gruppo, sicuramente adesso più mature rispetto al 2013, e sui nuovi inediti. “Ci siamo presi del tempo per formarci, abbiamo partecipato a Sanremo lab, ci siamo confrontati con altri musicisti e artisti e “Casa nostra” rappresenta il nostro percorso di crescita – ha dichiarato nei giorni scorsi Andrea Colaleo – l’album è prodotto da Riccardo Piparo e all’interno ci sono due collaborazioni con artisti, Annalisa Andreoli e Angelo Piwo, che stimiamo molto”. Adesso per gli Isteresi inizierà il periodo dei concerti in giro per la Sicilia e non solo anche se per adesso il calendario delle date è da definire. Sicuramente chi volesse riascoltarli nuovamente dal vivo potrà farlo il prossimo 3 agosto a Calascibetta. Ma pare che possa esserci anche la possibilità di trasferte a Bologna, Roma e Milano.

