Enna, Onz in concerto al Caffè Letteraio Al Kenisa

ONZ (Israele) in concerto martedì 26 marzo all’Al Kenisa h. 21.30, ingresso gratuito video “I’m The One”: https://youtu.be/GEZE5KV-rqs video “Walking Down”: https://youtu.be/En0XUT3KJ0E video “Solid Wind”: https://youtu.be/A6UDCcdSFxM info: https://www.facebook.com/JonZDuoLa band Jonz, proveniente da Israele, arriva per la prima volta in Sicilia. I componenti hanno cominciato scrivendo in una casa isolata che si trova su una collina vicino al monte di Carmel, integrando le loro esperienze artistiche e realizzando le loro caratteristiche canzoni folk. Il percorso di vita che hanno scelto, che e l’essenza del gruppo, si sintetizza nel desiderio di combinare differenti espressioni artistiche: hanno intrapreso un viaggio esperienziale guidati dalla passione di sperimentare varie culture e assorbire suoni diversi, al fine di sviluppare un linguaggio artistico eclettico. Un indie-folk, il loro, avvolgente e carismatico.

