Enna nella sede della Pro Loco al Castello di Lombardia una mostra sulla Settimana Santa

La sede della Pro Loco Enna “Proserpina”all’interno del Castello di Lombardia si veste di tradizione religiosa, infatti è in allestimento una mostra sulla Settimana Santa ennese, in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle confraternite e il fotografo Piernunzio Casano, un viaggio full immersion nel venerdì Santo e le sue peculiarità. Già avevamo fatto una mostra simile negli anni passati con grande curiosità dei turisti e visitatori, avevamo infatti ricevuto richiesta di informazioni da agenzie inglesi e tedesche sotto la sollecitazione di turisti passati da Enna e incantati dalla tradizione degli “incappucciati”

Sabato 26 Gennaio alle ore 10:30 , insieme al collegio dei Rettori, abbiamo il piacere di invitare i nostri concittadini all’inaugurazione della Mostra, per l’occasione ci sarà un momento di benedizione e preghiera impartita da Mons. Murgano

