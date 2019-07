Enna nel periodo Normanno; la storica Giulia Fresca “Il centro multiculturale del Mediterraneo”

«Il documento cartaceo più antico d’Europa, bilingue e redatto per diverse culture, parla di Enna, l’antica Castrogiovanni». Ad affermarlo con estrema sicurezza è Giulia Fresca ingegnere di professione e giornalista e storica sulla cultura Normanna per passione, calabrese di Mileto, antica capitale normanna, che in questi giorni si trova in Sicilia per completare oltre venti anni di studi e ricerche volti a ricostruire questo importante periodo che ha interessato il Sud Italia ed in particolare Puglia, Calabria e la Sicilia. «A conclusione del mio libro che ricostruisce il periodo di reggenza della Contessa Adelasia del Vasto, dal 1101 al 1112, terza moglie del Granconte Ruggero e madre di Ruggero II, futuro primo re di Sicilia – ci ha detto Giulia Fresca – non potevo non passare da Enna alla quale sono già fortemente legata in quanto Ambasciatrice del Premio Gogòl ideato da Mauro Todaro, e dove la presenza di Adelasia e la cultura normanna, si intreccia con quella del mondo aleramico, di cui ella era portatrice grazie anche al fratello minore Enrico considerato capo degli Aleramici di Sicilia e conte dei Lombardi di Sicilia, nonché al mondo bizantino ed arabo. Enna, oltre ad essere il centro fisico della Sicilia può prendersi il merito di essere il centro della prima vera città multiculturale euro mediterranea della quale non poteva che beneficiarne Federico II, che, 100 anni dopo, fece erigere una imponente torre federiciana». Secondo Giulia Fresca, «il “Mandato di Adelasia”, riveste una funzione fondamentale per la la città di Enna oltre che per la Sicilia e l’intera storia in quanto oltre ad essere il documento cartaceo più antico di tutta l’Europa, è bilingue, redatto in bizantino ed arabo, recante l’ordine ai vicecomiti della terra di Castrogiovanni (oggi Enna) di proteggere il monastero di San Filippo di Demenna, sito nella valle di San Marco, che rientrava nel suo patrimonio personale. La datazione risale al 1109 ed Adelasia usò la carta perché non si trattava di un documento solenne, per i quali veniva ancora usata la pergamena. I restauri hanno mostrato che la carta è di provenienza araba. Dall’analisi microscopica è emerso che l’impasto sia composto da cellulosa di lino in fibre poco raffinate e frammentate, dall’assenza di filigrana e dalla grande quantità di amido di frumento ritrovata nella fibra». Il documento è dunque importantissimo per la storia della Sicilia e testimonia i forti legami dell’isola con il mondo arabo anche dopo il cambio di egemonia, oltre che al vissuto della contessa Adelasia del Vasto, figlia dell’aleramico Manfredi, fratello di Bonifacio del Vasto, marchese di Savona e della Liguria Occidentale e che fu anche Regina di Gerusalemme avendo sposato in seconde nozze Baldovino I. Nel 1087 Adelasia sposò a Mileto, in Calabria, il gran conte normanno Ruggero I di Sicilia, suggellando così un’alleanza tra aleramici e normanni. Da questa presenza risalgono ancora in Sicilia “isole linguistiche” di Gallo – Italico. Dopo la morte del marito nel 1101, Adelasia divenne reggente della Contea di Sicilia, prima in nome del figlio Simone di Sicilia e poi del figlio, Ruggero II. Nel periodo di reggenza si circondò di consiglieri conterranei, tra cui il fratello Enrico del Vasto. E proprio durante il periodo di reggenza precisamente nel 1109, che redasse il cosiddetto “Mandato di Adelasia” conosciuto come il documento cartaceo più antico d’Europa. La madre del primo re di Sicilia finì la propria vita ritirandosi nella cittadina di Patti presso un convento religioso, dove morì nel 1118. Le sue spoglie riposano nella cattedrale di Patti. Una storia molto affascinante quella di Adelasia legata anche alla città di Enna e per Giulia Fresca la storia di Adelasia ed ancor di più del suo documento, potrebbe rappresentare un importante volano culturale e turistico oltre che a contribuire alla ricostruzione della memoria storica della città di Enna. «Ritengo un dovere con la storia riportare ad Enna il pregiato documento, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo e fruibile su prenotazione – commenta – o quanto meno averne una copia affinchè si riporti là dove era nato e restituisca centralità storica alla città di Enna». Nel suo tour per la città di Enna che ha definito molto affascinante, non poteva mancare una visita alla torre federiciana dove si trova il documento e che conferma la presenza nell’ombelico della Sicilia di Federico II. Per Giulia Fresca la torre ottagonale ha qualcosa di mistico. «Intanto ha le stesse caratteristiche architettoniche delle torri perimetrali di Castel del Monte in Puglia – commenta – e non si trattava affatto, come erroneamente viene richiamato, di una fortezza difensiva bensì di un luogo “elevato” per “iniziazioni” e gli incontri dei Cavalieri Templari. Le sue caratteristiche architettoniche ben definite, nonché il suo orientamento planimetrico, fondamentale per ricevere la luce solare nella sale delle udienze ad una precisa ora dell’alba, rendono la torre un ulteriore soggetto di studio che offrirò alla città di Enna dove l’amministrazione comunale con il sindaco Dipietro in primis e le associazioni culturali mi hanno espresso riconoscimento e compiacimento». Quindi ancora una volta si conferma Enna Ombelico della Sicilia. «Io dico di più Enna – conclude Giulia Fresca – Enna è da secoli ombelico del Mediterraneo e da sempre luogo di incontro di culture, ed il “Mandato di Adelasia” lo conferma. Un documento redatto per essere letto e compreso da tre culture diverse, quella araba, quella greco – bizantina e quella normanna».

