Enna Mercatini di Natale Cna; si punta a quota 3 mila visitatori

Puntano a quota 3 mila visitatori in 4 giorni gli organizzatori dei Mercatini di Natale promossi dalla Cna Enna ed in svolgimento da giovedì scorso a stasera 23 dicembre allo Spazio Enna in piazza Scelfo. Infatti alle 20 di sabato 22 dicembre è stato staccato il tagliando numero 2000 di visitatori e che ha ricevuto un piccolo dono da parte della ceramista aidonese Serena Suffia che è una delle 16 aziende espositrici di svariate attività merceologiche. Inoltre uno spazio importante dedicato alla solidarietà con la presenza di associazioni di volontariato come Vita 21, Avo, ed altre ancora. E per i più piccoli la possibilità grazie ad una azienda fotografica, la possibilità di poter fare una foto ricordo insieme a Babbo Natale. “Siamo molto soddisfatti per come i mercatini stanno andando – ha commentato il Direttore Provinciale della Cna Stefano Rizzo – sia noi organizzatori come associazione che gli stessi espositori”. Ma ancora una volta però si evince il fatto che la città di Enna, vista anche la sua centralità geografica in Sicilia, la necessità di avere uno spazio espositivo permanente, sulla falsa riga delle varie aree fieristiche presenti in altre città siciliane.

