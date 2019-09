Enna; Magie al Castello stamattina rievocazione storica e corteo medievale per le vie del centro

Terza ed ultima giornata oggi 22 settembre di Magie al Castello organizzato dall’Officina Medievale presieduta da Ivana Antinoro, Alle 10 in piazza Umberto accoglienza di gruppi medievali provenienti da diversi comuni della Sicilia. I gruppi con figuranti attraverseranno la via Roma per recarsi al Castello di Lombardia. Qui di terranno per tutta la mattinata e primo pomeriggio dimostrazioni di volo di Falchi. Dalle 19 la consegna delle targhe ai gruppi partecipanti ed ai falconieri ed a terminare lo spettacolo musicale della Compagnia La Giostra.

Visite: 63