Enna lo Street Work Out “sfonda” anche nel capoluogo di provincia più alto d’Italia

Che la comunità ennese sia molto scettica ad accettare immediatamente le novità è stato confermato anche stavolta. Ma è fuor di dubbio che quella di ieri sera sabato 14 settembre è fenomeno tutto unico, una sorta di fiume in piena di allegria, spensieratezza, educazione a corretti stili di vita e perché no anche culturale che non si potrà fermare e destinata a crescere in maniera esponenziale. Perché lo Street Work Out, la nuova frontiera del Fitness è proprio questo. Un modo nuovo per coinvolgere le persone ad abbattere anche i tabu dei pregiudizi del fare attività fisica all’aria aperta tra le strade e nello stesso tempo conoscendo le bellezze storiche e monumentali del sito dove ci si trova. Ed il tutto in assoluto silenzio senza dare fastidio agli altri visto che la musica che ritma i movimenti viene ascoltata con delle cuffie personalizzate. E ieri sera per l’evento ennese promosso dalla Palestra Mondial di Walter Nasonte i partecipanti hanno sfiorato il centinaio che non saranno i circa 700 dell’evento sull’Etna o i 500 di Palermo, ma sicuramente è un buon dato di partenza. A maggior ragione del fatto che la quasi totalità dei partecipanti sono stati giovanissimi Under 18. Il che significa che le nuove generazioni hanno necessità delle novità e non vivere solamente di tradizioni. Accompagnati dall’assordante silenzio della musica in cuffia tutto ha avuto inizio sul piazzale Euno del castello di Lombardia dove i Fitness Trainer Claudio Masi e Jolanda Piscitello hanno iniziato la lezione. Dopodiche l’allegra e chiassosa anche se in silenzio “truppa” si p trasferita all’interno del manieri dove sul piazzale delle vettovaglie ha tenuto una lezione. Stessa cosa in piazza Duomo e piazza Mazzini con trasferimento lungo la via Roma al ritmo di canti e balli, per poi scendere al Belvedere Marconi e concludere tutto in piazza S.Francesco. Durante il tragitto anche delle esibizioni del ballerino ennese Marco Gervasi e di suoi allievi, ma ancor di più la presenza di guide turistiche dell’Associazione Guide turistiche ennesi che nelle varie tappe spiegavano ai partecipanti le bellezze e la storia del sito dove si trovavano. “Sapevamo che era una impresa non facile riuscire ad organizzare un evento di questo genere a Enna – ha commentato al termine Walter Nasonte – ma sono molto soddisfatto, ce l’abbiamo fatta. E sono sicuro che adesso il percorso per fare crescere questo movimento sarà tutto in discesa. A breve vi daremo informazioni sul prossimo appuntamento”.

