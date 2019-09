Enna l’IPS Federico II si presenta alla città

Sei voci, sei sguardi, sei pensieri, quelli di Oriana Astorina, Ines Parisi, Valentina Anfuso, Martina Scavuzzo, Flavia Di Gangi, Sara Panvino, preparate dalla loro docente di Italiano, Pina Dell’Aera, hanno dato il via alla V edizione del Federico II on the road, giornata evento organizzata dall’IPS Federico II di Enna, scuola che con i suoi settori, meccanico-termico, moda, ottico, alberghiero, e gli indirizzi di cucina, ricevimento, sala, offre una proposta educativa e formativa completa, in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro. Ma la giornata offre qualcosa di più, infatti la scuola si fa conoscere e dialoga con le parti vive del tessuto sociale di Enna e del territorio tutto, in un’ottica di scambio di stimoli ed esperienze. La prima parte si è svolta presso la sala Cerere, grazie all’accoglienza del Comune. La ds, Giusi Gugliotta ha salutato i presenti, ribadendo la mission della scuola e la necessità di creare reti proficue di collaborazione, con un’attenzione particolare ai temi ambientali e all’emergenza climatica. Si sono successivamente susseguiti gli interventi del professore Federico Calà, dell’ambito territoriale Enna Caltanissetta, degli assessori del Comune di Enna, Francesco Colianni e Salvina Russo, della prof.ssa Cettina Rosso della Casa d’Europa, in rappresentanza della Settimana federiciana ennese. Sono stati inoltre consegnati gli attestati di merito agli alunni che hanno proficuamente frequentato e completato i progetti A tutto pesceee, Trinity e gli Erasmus, That’s our challenge e The Guardians of Europe. La giornata ha vissuto il suo completamento ideale presso la sala SpE, dove sono stati allestiti stand dimostrativi grazie ai docenti e agli alunni dei diversi indirizzi. Abiti haute couture indossati dalle allieve, stampanti 3D, degustazioni dolci e salate, front office e accoglienza, prototipi di moto e auto insieme al sorriso dei ragazzi e dei docenti.hanno accolto durante l’intera giornata i visitatori: ragazzi delle scuole medie, famiglie, cittadini. Per un’intera giornata, fino alle 20:00 della sera del 25, la speciale atmosfera del Federico II è stata condivisa dalla città, contagiandola del suo speciale spirito, capace di coniugare alta formazione, innovazione e futuro lavorativo.

Visite: 56