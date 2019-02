Enna L’I.C. “E. De Amicis” inaugura il primo “Giardino delle Giuste e dei Giusti” della città

L’I.C. “E. De Amicis” inaugura il primo “Giardino delle Giuste e dei Giusti” di Enna

Un importante momento educativo di condivisione e d’impegno civico quello che venerdì 22 febbraio ha avuto luogo nel cortile del plesso “Garibaldi” dell’I.C. “E. De Amicis”, dove è stato inaugurato il primo “Giardino delle Giuste e dei Giusti” di Enna.

Alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Enna, Capitano Alberto Provenzale, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Enna, Luogotenente Rosolino D’Amico, e degli Assessori Francesco Colianni e Giovanni Contino, il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gervasi ha dato avvio alla cerimonia di inaugurazione.

La piantumazione degli alberi e quindi la creazione del giardino, così come ha illustrato la prof.ssa Stefania Mancuso, responsabile del progetto, costituisce la fase conclusiva del progetto “Un giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola” al quale gli alunni delle classi 2B, 2E e 3E della scuola secondaria di I grado, guidati dalle docenti Giuliana Amata, Rosanna Di Cara e Lucia Leonardo, hanno partecipato, progetto giunto alla quarta edizione e promosso da Toponomastica Femminile e FNISM-Catania che vede ogni anno la partecipazione di scuole provenienti dalla Sicilia ma anche da paesi stranieri.

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare, attraverso la ricerca e la riflessione degli studenti, il contributo offerto dalle donne e dagli uomini alla costruzione di un mondo di Pace, Uguaglianza, Libertà e Fratellanza.

Ispirato al Giardino dei Giusti fra le Nazioni creato a Gerusalemme, il progetto dà centralità al valore formativo e simbolico degli alberi come portatori di memoria che vanno piantati, coltivati e fatti crescere come il ricordo delle Giuste e dei Giusti a cui sono intitolati.

“Il progetto – spiega il Dirigente Scolastico – è un’iniziativa che ben si allinea con il Progetto di Istituto “Tuttidiritti”, quest’anno dedicato proprio al tema della legalità e dei diritti universali, e con le finalità formative più significative che la nostra scuola persegue ogni giorno per la difesa dei diritti di ognuno, del rispetto reciproco, del senso di equità e di giustizia”.

Gli alunni delle classi coinvolte hanno lavorato in sinergia, assieme alle docenti, per selezionare e documentare profili biografici di grande spessore, storie esemplari di donne e uomini che hanno lottato contro il nazismo (Irena Sendler, Giorgio Perlasca), contro la mafia (Emanuela Loi, Peppino Impastato, Don Pino Puglisi), e contro la repressione della libertà di pensiero e di divulgazione (Anna Politkovskaja). E in nome di ognuno di loro, con una cerimonia emozionante, è stato piantato un arbusto, un albero o una pianta nel cortile della scuola.

Secondo la tradizione ebraica piantare un albero equivale a evocarne una nuova vita e gli alunni dell’I.C. De Amicis hanno voluto oggi dare un segno importante con la creazione di questo nuovo giardino, che ha come senso primario la volontà di prosecuzione nella memoria di esempi di coraggio, offerti da chi non si è mai arreso davanti alla malvagità e alla corruzione presenti nel mondo.

La vita di queste donne e di questi uomini ormai nella storia è per noi importante come testimonianza della loro stessa scelta nel volersi indirizzare al bene, per la loro vita e per quella della collettività intera, e rappresenta un chiaro esempio per tutti, oltre che di impegno civico, di studio e di implicazione sociale, teso “a migliorare la nostra società nell’atto del voler donarsi all’altro, senza altro scopo se non la ricerca della felicità altrui” – come ha tenuto a precisare Monsignor Rosario Gisana nel suo intervento durante la manifestazione.

A conclusione dell’evento, l’alunno Domenico Barbera ha suonato e intonato una canzone da lui composta, in memoria di Carolina Picchio, una giovane ragazza vittima di bullismo e infine, assieme al coro della scuola, magistralmente diretto dal prof. Giuseppe Colajanni, ha cantato “I cento passi”, canzone tratta dal film sulla vita di Peppino Impastato, uno dei giusti scelti per il giardino del De Amicis.

Adesso tutta la comunità scolastica, che ha partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento alla piantumazione degli esemplari scelti in modo accuratamente simbolico a ogni personaggio a seconda dei suoi meriti e delle sue caratteristiche, dovrà occuparsi delle piante con amore, cura e dedizione e, con i medesimi sentimenti, impegnarsi a imitare i loro esempi tutte le volte che nel quotidiano svolgersi della vita scolastica si troveranno a dovere fare delle scelte giuste a tutela degli altri.