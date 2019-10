Enna l’Associazione Amici del Presepe pensa già al Natale

Un successo di visitatori oltre le più rosee aspettative quello fatto registrare dalla Mostra d’Arte presepiale tenuta la scorsa settimana dallo Spazio Per Enna organizzata dall’Associazione Amici del presepe del presidente Vincenzo Inserra. Migliaia i visitatori provenienti da tutta la Sicilia e che hanno anche pernottato a Enna che hanno visitato le vere opere d’arte realizzate da una novantina di artisti. E diversi di questi presepi sono stati realizzati da scuole e associazioni di volontariato. Ma dall’Associazione Amici del Presepe fanno sapere che non c’è neanche il tempo per rilassarsi che già si deve ripartire per l’organizzazione della mostra dei presepi giunta all’undicesima edizione e che si terrà come sempre per tutto il periodo natalizio nel caratteristico quartiere di San Bartolomeo.

