Enna l’archeologo Roger Wilson racconta la grande scoperta della Villa di Contrada Gerace

Uno dei più bei racconti che la ricerca archeologica in Sicilia sta consentendo di scrivere. E’ quello che l’archeologo Roger Wilson racconterà giovedì prossimo in un incontro alla Sala Cerere di Enna con inizio alle 17,30 riguardo alla Villa di Contrada Gerace in territorio di Enna dove sono stati scoperti dei mosaici di una bellezza rara. Ma Gerace, come racconta anche l’archeologa Serena Raffiotta, è anche fornaci, magazzini, semi di cereali, zoccoli di cavallo e denti di puledro, tegole con bolli di ogni tipo e un monogramma che rimanda al nome parlante di Philippianus. “Queste straordinarie scoperte – commenta – ci raccontano la Sicilia centrale all’epoca del Tardo Impero, l’economia del latifondo e un’attività legata all’allevamento cavalli”.

Visite: 91