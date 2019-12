Enna, L’ANCE SICILIA PAVENTA IL RISCHIO DEL DIROTTAMENTO DELLE SOMME STANZIATE PER LA NORD-SUD VERSO OPERE DEL NORD D’ITATLIA

Nello spazio mattutino di Coffee Break de La7, condotto da Andrea Pancali, del 3 dicembre scorso, in un servizio sulle grandi opere infrastrutturali incompiute d’Italia, in una slide si leggeva a chiare lettere che per la regione Sicilia l’opera prioritaria da completare era la Nord-Sud, che da vent’anni è un’incompiuta storica. Non entriamo nei dettagli delle lungaggini tecniche e burocratiche, che hanno impedito l’apertura dei cantieri o che hanno visto, se iniziati, lunghi anni di sospensione. Il paradosso è che l’ANCE Sicilia, nei primi giorni di dicembre, ha diramato una nota dove mette in guardia l’ANAS “di dire la verità sulla realizzazione della NORD-SUD, ipotizzando che si scoprono ora, dopo vent’anni, problemi tecnici finalizzati a dirottare al Nord le somme stanziate”.

“Iniziò il governo Crocetta – ricorda il presidente dell’Ance Sicilia Santo Cutrone – a consentire di disimpegnare somme già stanziate per spostarle al Nord. E come mai – si chiede ancora Cutrone – opere come il Mose di Venezia vanno completati ad ogni costo, mentre per la Nord-Sud l’Anas può gettare al vento le risorse pubbliche già spese e di privare la Sicilia di questo asse viario fondamentale per la mobilità nell’Isola?”. E aggiunge “Ci sono forse problemi geologici o tecnici che impediscono di costruire alcuni tratti della Nord-Sud. Perché, se è così, come mai nessuno l’ha detto prima e per 20 anni si è andati avanti spendendo soldi per la progettazione e per gli espropri dei terreni? Perché se così non è, l’unica giustificazione che resta è la volontà politica del governo nazionale di dirottare le risorse verso altre opere del Nord Italia”.

Allora ci chiediamo quale sia la coerenza con le dichiarazioni circa il nuovo impegno per il Sud? E il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri quali giustificazioni potrà addurre dopo le recenti visite nella sua Sicilia volte ad assicurare il completamento dell’opera, e non solo? Nella nota citata diverse e circostanziate sono le j’accuse rivolte all’Anas e al Governo nazionale e di riflesso al governo regionale per i tanti silenzi. A noi interessa tenere accesi i riflettori sulla Nord- Sud, che rischia ancora una volta lo scippo di somme destinate al completamento dell’opera.

(Nella foto: Andrea Pancani)

Salvatore Presti

Nota a piè di pagina:

Recentissima la notizia degli avvenuti chiarimenti tra Giancarlo Cancilleri e il presidente dell’Ance Sicilia Santo Cutrone apparsi sui media e su TeleNicosia e NebrodiNews. Il vice ministro, a seguito degli incontri avuti anche con i Sindaci e con la deputazione nazionale e regionale, ha dato ampie assicurazioni che i lotti non saranno abbandonati dall’Anas, anzi vi sarà un’accelerazione e saranno monitorati da parte del ministero delle infrastrutture.

Ne prendiamo atto con soddisfazione.