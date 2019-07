Enna – La Scala della Moda: Aurora Giunta è la nuova Miss Moda Sicilia, Joseph Landillo Mister Moda Sicilia

Ieri la finalissima in Piazza Umberto I con ospite d’eccezione Maria Monsè

Straordinaria serata di moda e spettacolo ieri sera, domenica 7 Luglio, in Piazza Umberto I° ad Enna in occasione della finalissima de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione GentediDomani cui hanno preso parte circa ottanta concorrenti, ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 33 anni.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Moda Sicilia è stata Aurora Giunta, 17 anni Borgo Nuovo (Pa), il nuovo Mister Moda Sicilia è, invece, Joseph Landillo, 21 anni di Trapani. Oltre alla fascia, a questi concorrenti va anche il ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli e un soggiorno di otto giorni a Tunisi.

Qui di seguito gli altri titoli assegnati dalla giuria. Il titolo Miss Città di Enna è andato a Miriam Anastasi, quello di Mister Città di Enna a Davide Costantino. Le fasce Miss GentediDomani e Miss Web 2019 sono andate a Stefania Solorzano, per Mister GentediDomani ad essere premiato Salvatore Zarbo. Mister Web 2019 è Giuseppe Franco. La fascia di Miss Decò è andata a Luiz Mary, Miss Codì è Roberta Manzo, Mister e Miss Avis sono rispettivamente Simon Diminti e Ginevra Karol, quest’ultima vincitrice anche della fascia Miss SuperConveniente.

Numerose altre fasce sono state consegnate dai patron dei concorsi “Miss Venere”, “Una Ragazza per il Cinema”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “La Fotomodella Italiana” e “Miss e Mister Volto Italy”. Per “Miss Venere” premiate Roberta Manzo e Simona Cutaia. Per “Miss e Mister Volto Italy” sono stati selezionati Federica Lega, Stefania Solorzano, Annalisa Filingeri, Caterina Lo Pizzo, Maria Giorgia Accolla, Emanuela D’Ambrosio, Tatiana Cicero, Miriam Anastasi, Michela Di Giorgio, Mariagrazia Licciardello, Salvatore Blando, Davide Costantino, Joseph Landillo, Salvatore Zarbo e Iannone Dimitri. Per “Una ragazza per il cinema”, oltre alla vincitrice del concorso Aurora Giunta che accede di diritto alla finale nazionale che si terrà al Teatro Antico di Taormina, sono state selezionate Federica Lega, Stefania Solorzano, Caterina Lo Pizzo, Miriam Anastasi e Michela Di Giorgio. Anche per “La Fotomodella Italiana” selezionata di diritto la vincitrice Aurora Giunta, le altre selezionate sono Federica Lega, Dalila Salerno e Milena Teresi. Mister Intimo è Joseph Landillo, Miss Lingerie è Maria Elena Gionfriddo. Miss Mezzogiorno è Aurora Giunta, Mister Mezzogiorno è Giuseppe Terreno. Miss Italiana è Tatiana Cicero, mentre Miss Italia Fashion Model è Luiz Mary. Mister Italia Fashion Model è Salvatore Zarbo. Le fasce “Miss delle Miss” e “Mister dei Mister” sono andate Stefania Solorzano e a Joseph Landillo.

Questi, dunque, i verdetti della giuria che ha valutato i concorrenti, presieduta dalla madrina della serata Maria Monsè e composta da esperti del settore, giornalisti e rappresentanti della giunta comunale ennese.

Non solo moda e bellezza, ma anche tanta musica e arte durante la finale de “La Scala della Moda”. Ad aprire lo show, presentato dagli impeccabili Ruggero Sardo e Roberta Pennisi, il ricordo di Vanessa Scialfa, ragazza ennese vittima di femminicidio. Una targa è stata consegnata alla famiglia Scialfa dai rappresentanti dell’Associazione GentediDomani. A seguire spazio ai più piccoli con il concorso Baby Model, una delle novità di questa decima edizione con alcuni piccoli concorrenti selezionati per la finale nazionale che si svolgerà ad Altamura (Ba). Ad esibirsi durante la serata anche i giovani ballerini Giuseppe Girelli e Giulia Erminio, il gruppo folk de “I Fajiddi”, la cantante ennese Maria Rita Campione e il gruppo hip hop “Renegade Master Crew”. Tre le sfilate dei concorrenti valutate dalla giuria: con abito casual, elegante e in costume. Anche momenti artistici con l’intervento sul palco dello scrittore Angelo Grimaldi, le creazioni artistiche di Giuseppe Cappa e Andrea D’Ambrosio. Sul palco anche i numerosi sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

“Ringrazio l’organizzazione – queste le parole dell’assessore agli eventi del Comune di Enna Francesco Colianni – per continuare ad organizzare in città un così importante evento di moda. Il Comune di Enna starà sempre a fianco a questa manifestazione”.

Si chiude nel migliore dei modi, dunque, questa decima edizione de “La Scala della Moda”, attraverso una serata finale definita dalla madrina dell’evento Maria Monsè magica.

“La Scala della Moda” è stato quest’anno un concorso nazionale che ha battuto tutti i record delle passate edizioni, con oltre mille iscrizioni ai casting e circa ottanta concorrenti presenti in finale

“Ringraziamo tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questa decima edizione – il commento di Giuseppe e Joselito Pappalardo, rispettivamente patron e direttore artistico del concorso – in primis l’amministrazione comunale, i numerosi sponsor, tutti i nostri collaboratori e i concorrenti con le loro famiglie che hanno partecipato”.