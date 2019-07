Enna; la “prima” al Castello di Lombardia: Sold Out per il Concerto di Giovanni Sollima

Sfida vinta. Ha fatto registrare il sold out con oltre 700 presenze sabato 27 luglio il concerto del violoncellista palermitano Giovanni Sollima al Castello di Lombardia. Sollima ha incantato con la sua musica tutti i presenti. Ma l’appuntamento musicale è stato una sorta di evento nell’evento poiché si è trattato del ritorno alla musica dopo decine e decine di anni all’interno del Castello di Lombardia. Una scommessa voluta e vinta dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’assessore allo Spettacolo Francesco Colianni. Il concerto si è svolto sul piazzale delle vettovaglie e non come dove si svolgevano prima i concerti in quello delle armi. Ma ad ogni modo è un piccolo passo per il ritorno alla “normalità” ovvero della possibilità di poter organizzare eventi e spettacoli all’interno del Maniero che sino alla fine degli anni 80 sia per i concerti musicali ma ancor di più per la lirica era conosciuto in tutto il mondo come “il Teatro più vicino alle stelle”.

Visite: 94