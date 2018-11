Enna la Mostra dei Presepi di S.bartolomeo gemellata con altre 5 di altrettanti comuni siciliani

Prende un carattere sempre più regionale la Mostra dei Presepi che si tiene ormai da un decennio nel quartiere di S.Bartolomeo a Enna nel periodo natalizio ed organizzata dall’Associazione Amici del Presepe il cui presidene è Vincenzo Inserra. Infatti l’edizione 2018 che tra l’altro prenderà il via il 4 dicembre anziché l’8, e rimarrà visitabile sino all’Epifania, vede la nascita di importanti collaborazioni con altri eventi similari in altri comuni non solo della provincia di Enna. Tra questi con quelli di dell’Associazione Presepiando di Termini Imerese, del Gruppo Liberi Artisti di Acireale, i Presepisti di San Cataldo, Assoro, e di Acquaviva Platani. In poche parole lavori provenienti da queste mostre saranno esposte a Enna e viceversa. Ad ogni modo quest’anno si calcola che i lavori artisti locali e non solo esposti nelle suggestive location del quartiere San Bartolomeo fatto per la quasi totalità da Catoi e grotte saranno non meno di una cinquantina. Da settimane continua incessantemente il lavoro di preparazione da parte dei responsabili dell’Associazione in modo da essere pronti per il 4 dicembre che tra l’altro coincide con i festeggiamenti del Beato Girolamo De Angelis che si festeggia proprio nella parrocchia di San Bartolomeo. “Siamo molto soddisfatti per quello che prevediamo di riuscire a fare quest’anno – commenta Vincenzo Inserra – la nostra mostra cresce di anno in anno sempre più in termini di quantità ma sopratutto qualità. Ed il fatto di aver stipulato dei gemellaggi con mostre di altri centri ci gratifica del laoro fatto in questi anni. Significa che la nostra mostra viene sempre più apprezzata in tutta la Sicilia. Tanto per fare un esempio, abbiamo già delle prenotazioni di diversi pullman di turisti di diversi comuni di altre province siciliane”.

