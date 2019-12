Enna; la città intera tinta di Rosa per la partenza della Tappa Enna – Etna del Giro d’Italia

Una intera città che si tingerà di rosa. Sarà quella di Enna che lo farà tra il 12 ed il 13 maggio quando dal capoluogo partirà la seconda delle tre tappe siciliane del Guro d’Italia. Stamattina 3 dicembre il sindaco Maurizio Dipietro e l’assessore allo Sport Dante Ferrari hanno voluto fornire le ultime importanti novità di questo evento che per la città di Enna è di portata storica. “Per la nostra città è un evento storico – ha ribadito Dipietro – mai da Enna era partita o arrivata una trappa del Giro. Ma permettetemi di dire che se siamo riusciti a questo lo dobbiamo ad un lavoro di squadra che ha portato la nostra città ad avere le carte in regola per ospitare questo evento che per un paio di giorni ci poterà al centro del mondo visto che l’interesse mediatico sportivo e del ciclismo mondiale in particolare sarà concentrato sulla nostra città. E posso assicurare che non ci faremo trovare impreparati. Ma macchina organizzativa è già in moto”. “Proprio così – conferma Ferrari -voglio innanzitutto dire che siamo riusciti a trovare una intesa con gli organizzatori affinchè la tappa parta da Enna Alta e precisamente dalla zona nei pressi della piazza Europa che diverrà il punto di riferimento per tutta la carovana rosa che solo come pullman ne ha una ventina appresso. Ma quello che per noi è stata una piacevole sorpresa che gli stessi organizzatori ci hanno detto che i ciclisti dopo aver attraversato viale IV novembre, Diaz e Corso Sicilia non scenderanno per la Sp 2 ma continueranno la Sp 1 e scenderanno verso Enna bassa passando per il quadrivio di S.Anna. Quindi di fatto tutta la città sarà coinvolta. Sta adesso a tutti noi come comunità ennese farci trovare all’altezza per questo storico momento”.

