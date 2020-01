Enna; iniziativa “Nessuna scusa, Nessuno escluso…Andiamo oltre”; “Nessuna idea di sviluppo della città”

Il Comune più grande della provincia e non il Comune capoluogo. E’ questo in pratica il pensiero comune di tutti gli intervenuti su come si è trasformata Enna, all’iniziativa “Nessuna scusa, Nessuno escluso…Andiamo oltre” tenuta alla Galleria Civica di Enna promossa dalle Associazioni Area e Officina ed aperta alla città. Un momento di confronto tra cittadini ma anche associazioni organizzazioni di categoria, sindacati per dare un proprio giudizio alla città di Enna. E questo non è stato affatto positivo visto che per tutti è una città dove si va avanti con l’amministrazione dell’ordinario ma non c’è una idea di programmazione a medio lungo termine. Tanti gli interventi, dalla presidente del Distretto Turistico Dea di Morgantina Nietta Bruno, al dirigente dell’Uisp Silvestro Giamblanco, al dirigente della Cna Angelo Scalzo al presidente provinciale di Unimpresa Michele Turrisi, al segretario provinciale della Cgil Nunzio Scornavacche, al medico Nello Savoca, a Rosa Zarba di Confartigianato, al coordinatore provinciale di Articolo Uno Lillo Colaleo, al presidente provinciale della Federazione degli Studenti Marco Greco, al nuovo segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi, all’ex Psi Paolo Lombardo. Per tutti il giudizio è stato impietoso, una città che si è chiusa in se stessa e non sa proporsi all’esterno anche per il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire di “collante” con tutti gli altri comuni della provincia soprattutto dopo la soppressione della provincia. Ma invece negli ultimi anni la città su questo aspetto ha subito una vera involuzione. Tra gli interventi più attesi sicuramente quello dell’ex presidente dell’Università Kore Cataldo Salerno che a conferma di questo momento negativo ha evidenziato dei dati allarmanti, quelli delle iscrizioni alle prime elementari e medie, solo 200. Ma anche tanti. “Enna non deve essere il capoluogo di provincia solo perché è sede di uffici – ha detto – ma deve svolgere un ruolo di traino e coordinamento. Ci vuole un progetto, una idea di sviluppo e questa amministrazione non ha assolutamente nessuna idea di sviluppo della città. Ci vuole in programma che guardi a 5 – 10 anni avanti”. “Enna è stata sempre un punto di riferimento per tutti noi della provincia – ha detto nel suo intervento conclusivo il sindaco di Troina Fabio Venezia – e mi rammarica adesso che per certi versi non ha più questo ruolo. Chiudersi nel proprio territorio non aiuta. Proprio in vista della soppressione delle province con l’allora sindaco Paolo Garofalo avevamo iniziato un percorso che puntava all’allargamento del territorio provinciale sino al mare con diversi comuni del messinese che volevano seguirci. Ma poi questo percorso si è interrotto e non è stato più ripreso. Il mio auspicio è però che Enna ritorno a svolgere quel ruolo di guida politica e non solo per tutta la provincia”.

