Enna iniziati lavori di pulizia all’interno del Castello di Lombardia

Iniziati i lavori di pulizia del Terzo Cortile del Castello di Lombardia, chiuso da decenni, per problemi legati alla sicurezza.

Dopo la fine di tali lavori, inizieranno gli interventi strutturali e di ristrutturazione del Terzo Cortile (e non solo) antistante alla Torre Pisana che finalmente renderà fruibile un luogo meraviglioso con vista Rocca di Cerere.

Inoltre la stessa ditta, al completamento di tale lavoro si occuperà della pulizia della parete esterna del Sacrario dei Caduti, in cui negli anni è’ cresciuta una piccola foresta di verde in pieno centro storico. Gli interventi, sono già stati autorizzati dalla competente Soprintendenza.

