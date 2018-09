Enna inaugurato nuovo punto vendita Gruppo Arena “Superconveniente”

Con il taglio del nastro da parte del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro aiutato dalla terza generazione della famiglia Arena, si è celebrata martedì scorso la cerimonia per l’apertura del nuovo punto vendita nel capoluogo del Gruppo Arena in contrada Scifitello con l’insegna Superconveniente. E malgrado ormai il Gruppo Arena conti oltre 130 punti vendita in tutta la Sicilia, sia con insegna Decò che altre, per l’apertura di quest’ultimo tra i due fondatori Gioacchino e Cristeforo ma anche tra i figli con in testa il Direttore Generale Giovanni trapelava una certa emozione. Una cerimonia quella di martedì molto sobria e semplice aperta con la predica e benedizione del parroco di Sant’Anna Don Giuseppe Fausciana, proseguita con gli interventi di Gioacchino e Salvatore che per sommi capi hanno tracciato la storia del Gruppo nato nel 1976 e conclusa dal primo cittadino di Enna con il taglio del nastro. “La nostra storia per certi versi inizia a Enna – ha detto Gioacchino Arena – visto che il primo punto vendita a insegna allora Standa, quello di piazza Antonello da Messina fu aperto nel 1985”. Ma anche se ormai con oltre 1200 dipendenti in 130 punti vendita (ma con altri 6 in via di apertura) e circa 600 milioni di fatturato e leader in Sicilia nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, il Gruppo rimane fortemente radicato sul territorio ennese.

