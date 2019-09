Grande affluenza di visitatori sino a tarda ora ieri 28 settembre allo Spazio per Enna per l’apertura della mostra di Presepi Artistici promossa dall’Associazione Amici del Presepe del presidente Vincenzo Inserra. Oltre un centinaio di presepi in mostra di 89 espositori provenienti da tutta la Sicilia e non solo, che rimarranno visitabili sino a sabato prossimo 5 ottobre.

