Enna Inaugurata alla Torre di Federico la mostra “Il sogno della Grecia”

Inaugurata alla Torre di Federico la mostra “Il sogno della Grecia” di Paola D’Amore, a cura del Prof. Aurelio Pes, organizzata da Miliza Rodic, promossa dalla Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione e con il Patrocinio del Comune di Enna

Il ritmo ternario che governa il mondo, la perfezione dell’universo che sottende a tutte le opere più sublimi del creato, la bellezza delle armonie delle linee classiche, la combinazione di vuoti e pieni, di linee rette e linee curve, il senso del reale che si ritrova proprio partendo dai grandi insegnamenti filosofici come quelli custoditi nella Metafisica di Aristotele, uno dei testi chiave della scienza filosofica greca.

Tutto questo e molto altro è la mostra “Il Sogno della Grecia” dell’artista Paola D’Amore, a cura di Aurelio Pes, organizzata da Miliza Rodic, promossa dalla Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione con il patrocinio della Città di Enna e dell’Assessorato alla Cultura e inaugurata lo scorso giovedì 27 giugno alle ore 19.00 presso la Torre di Federico ad Enna. La mostra si pone quale evento di grande spessore per Enna e si inquadra all’interno di un progetto di più ampio rinnovamento e rinascita culturale promosso dal Comune di Enna negli anni più recenti.

“Discendiamo da una civiltà che aveva inventato la democrazia, il pensiero critico, la retorica, e aveva trovato massima espressione nell’arte. Un’arte che era colorata. Le colonne dei templi, le stesse statue di marmo erano tutte dipinte in modo policromo e vivacissimo, mentre noi non abbiamo saputo cogliere il senso della grandezza di questa eredità ricevuta in patrimonio e abbiamo gettato la Grecia in rovina, nelle mani delle grandi speculazioni finanziarie internazionali, che dell’importanza storico-artistica e culturale del paese da cui partirono i primi colonizzatori verso la nostra isola già 2750 anni fa, non conservano nulla e non hanno neanche un valore in comune” – dice Aurelio Pes, curatore della mostra e critico d’arte di fama assoluta, una vera autorità nel campo dell’arte.

“Ho preso spunto dalla città greca, con le linee rette, i cubi essendo io un architetto – dice l’autrice Paola D’Amore – ciò rivela la mia matrice di formazione originaria, ma è anche la città attuale, una città metafisica, irreale, quasi alla De Chirico, che si svuota della presenza umana e denuncia la difficoltà dei nostri tempi. Ho realizzato le mie opere con una tecnica mista. I totem in legno rappresentano in modo stilizzato le colonne greche, e sono qui rivestite da resine, stucco e garze, dipinte con pigmenti naturali, per ricordarci che la civiltà greca era piena di sfumature di colore. Ma nell’allestimento della mia mostra è presente anche la natura, con forme come quelle dei vulcani o delle miniere di rame”.

La serata, durante la sua inaugurazione, è stata accompagnata dalle note musicali di Varrò Mark al cembalo, che ricreavano perfettamente queste atmosfere “fuori dal tempo”.

“La mostra occupa il piano terra e il primo piano della Torre di Federico e ha una sua appendice di richiamo – ricorda Miliza Rodic, l’organizzatrice – anche al Castello di Lombardia, come a unire, con una linea immaginaria, le pietre miliari della storia cittadina, monumenti tangibili di uno splendido passato di Enna, che noi abbiamo il dovere di riportare in voga”.

Anche il Sindaco Dipietro, presente all’inaugurazione in veste ufficiale, si riaggancia a queste dichiarazioni e aggiunge come questo evento, fortemente voluto da lui stesso e dall’esperta in cultura Lietta Valvo Grimaldi, sia “una tappa importante del percorso di rinascita di Enna, in questa nuova fase di lancio di ulteriori iniziative culturali, perché ambientando questa mostra tra la Torre di Federico e il Castello di Lombardia vogliamo simbolicamente realizzare una simbiosi tra l’arte contemporanea e i luoghi simbolo della storia della nostra città. È una mostra di straordinario interesse questa, per la quale ringrazio Aurelio Pes, Paola D’Amore e Miliza Rodic, e invito tutti a venire a visitarla”.

“Il Sogno della Grecia” resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 31 agosto 2019, costo del biglietto 3 euro al Castello di Lombardia, 2 euro alla Torre di Federico, 4 euro cumulativo.

Assolutamente da non perdere, per ricordarci da quale splendida civiltà multiforme e policroma discendiamo anche noi.

Giuliana Maria Amata